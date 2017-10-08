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Общество

05 октября 2017, 15:00
Во Владивосток прибудет отряд кораблей морских сил самообороны Японии

Во Владивосток прибудет отряд кораблей морских сил самообороны Японии

Для японских моряков предусмотрена обширная культурная программа

В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации на 2017 год в середине октября планируется неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима", сообщает ЕНВ.

Визит продлится в течение пяти дней. В этот период для экипажей кораблей спланированы  спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота (ТОФ), предусмотрена обширная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по историческим местам города, посещения военно-исторического музея ТОФ и филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

Японские моряки возложат венки и цветы к мемориальному комплексу "Боевая слава Тихоокеанского флота" и посетят один из боевых кораблей флота.

Метки: ТОФ, Япония

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