В Приморье под аквакультуру распределено более 41,4 тыс. га

По данным на 3 октября 2017 года, в Приморском крае сформировано 292 рыбоводных участка общей площадью 63,6 тыс. га. Из них 206 участков уже распределено между пользователями, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

За последние два месяца площадь акваторий под рыбоводство в Приморском каре увеличилась на 31% и достигла 41,4 тыс. га. В свободном фонде находится 22,2 тыс. га (около 35% от общей площади, сформированных рыбоводных участков).

В настоящее время Росрыболовством объявлен еще один аукцион на право заключения договора пользования рыбоводными участками в Приморском крае и Мурманской области. На торги будут выставлены 34 лота общей площадью 14,9 тыс. га, 32 участка – в Приморском крае и 2 участка – в Мурманской области. Срок окончания приема заявок для участия в аукционе –17 октября 2017 года. Торги запланированы на 23-25 октября 2017 года.

Напомним, что в настоящее время Минсельхозом России совместно с Росрыболовством разработан проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком". Документом предусмотрена возможность заключения договора пользования рыбоводным участком с участником аукциона, сделавшем предпоследнее предложение, в случае если победитель аукциона отказывается от внесения доплаты за выигранный рыбоводный участок. Кроме того, проект постановления предусматривает возможность для организатора аукциона обратиться в суд о взыскании убытков с победителя аукциона, уклонившегося от заключения договора.

По состоянию на 3 октября 2017 года общий фонд рыбоводных участков в России составляет 4 тыс. 317 ед. площадью 530,5 тыс. га. С начала года общий фонд участков для целей аквакультуры увеличился на 614 единиц.

В пользовании находится 2 тыс. 934 рыбоводных участка площадью 426,5 тыс. га. (80% от общей площади сформированных участков). Площадь рыбоводных участков, предоставленных Росрыболовством в пользование по результатам торгов, с начала года увеличилась более чем в 2,5 раза и составляет 88,6 тыс. га.