Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

05 октября 2017, 14:40
В Приморье под аквакультуру распределено более 41,4 тыс. га

В Приморье под аквакультуру распределено более 41,4 тыс. га

В октябре на торгах будут распределены еще 32 участка в крае

По данным на 3 октября 2017 года, в Приморском крае сформировано 292 рыбоводных участка общей площадью 63,6 тыс. га. Из них 206 участков уже распределено между пользователями, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

За последние два месяца площадь акваторий под рыбоводство в Приморском каре увеличилась на 31% и достигла 41,4 тыс. га. В свободном фонде находится 22,2 тыс. га (около 35% от общей площади, сформированных рыбоводных участков).

В настоящее время Росрыболовством объявлен еще один аукцион на право заключения договора пользования рыбоводными участками в Приморском крае и Мурманской области. На торги будут выставлены 34 лота общей площадью 14,9 тыс. га, 32 участка – в Приморском крае и 2 участка – в Мурманской области. Срок окончания приема заявок для участия в аукционе –17 октября 2017 года. Торги запланированы на 23-25 октября 2017 года.

Напомним, что в настоящее время Минсельхозом России совместно с Росрыболовством разработан проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком". Документом предусмотрена возможность заключения договора пользования рыбоводным участком с участником аукциона, сделавшем предпоследнее предложение, в случае если победитель аукциона отказывается от внесения доплаты за выигранный рыбоводный участок. Кроме того, проект постановления предусматривает возможность для организатора аукциона обратиться в суд о взыскании убытков с победителя аукциона, уклонившегося от заключения договора.

По состоянию на 3 октября 2017 года общий фонд рыбоводных участков в России составляет 4 тыс. 317 ед. площадью 530,5 тыс. га. С начала года общий фонд участков для целей аквакультуры увеличился на 614 единиц.

В пользовании находится 2 тыс. 934 рыбоводных участка площадью 426,5 тыс. га. (80% от общей площади сформированных участков). Площадь рыбоводных участков, предоставленных Росрыболовством в пользование по результатам торгов, с начала года увеличилась более чем в 2,5 раза и составляет 88,6 тыс. га.

Метки: Аквакультура, Росрыболовство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье модернизируют Уссурийский картонно-бумажный комбинатВ Приморье модернизируют Уссурийский картонно-бумажный комбинат
сегодня, 00:00
Объем инвестиций составит более 2,7 млрд рублей
XII Международный конгресс рыбаков стартовал в ПриморьеXII Международный конгресс рыбаков стартовал в Приморье
вчера, 19:50
Форум посвящен многочисленным изменениям, происходящим в жизни отрасли
Базовые строительные смеси выпускает резидент свободного порта ВладивостокБазовые строительные смеси выпускает резидент свободного порта Владивосток
вчера, 07:30
Завод по производству смесей вышел на производственную мощность 5 тонн в час

Последние новости

Nissan выпустил на японский рынок автомобили с поддельными документами о техосмотреNissan выпустил на японский рынок автомобили с поддельными документами о техосмотре
сегодня, 12:30
В Японии разгорелся скандал вокруг завода Nissan и действий инспекторов компании
Мьянма приняла иностранных наблюдателей и дипломатовМьянма приняла иностранных наблюдателей и дипломатов
вчера, 21:10
Чиновники из ООН и зарубежных стран побывали в районах мусульманского меньшинства
Свыше трех тысяч электронных виз выдано иностранным гражданам для въезда на Дальнем ВостокеСвыше трех тысяч электронных виз выдано иностранным гражданам для въезда на Дальнем Востоке
вчера, 20:30
На первых трех местах по количеству выданных электронных виз расположились Китай, Япония и Марокко соответственно

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+