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Общество

05 октября 2017, 14:20
Первый круизный рейс "Сокчо – Владивосток – Сокчо" состоится в конце ноября

Первый круизный рейс "Сокчо – Владивосток – Сокчо" состоится в конце ноября

В течение первых двух месяцев лайнер будет курсировать между территориями один раз в неделю

Приморский край готовится встретить первое судно в рамках открытия новой регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо, а также портами Японии. Стартовый рейс по маршруту должен состоится в конце ноября, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

О расширении морского пассажирского сообщения между Приморьем и Республикой Корея стало известно еще в мае этого года – именно тогда в Администрации Приморского края состоялось торжественное подписание соглашения о запуске новой регулярной линии между Сокчо и Владивостоком.

В прошлом году турпоток из Республики Корея в Приморье вырос более чем в полтора раза - около 50 тысяч корейцев.

"Согласно расписанию, первый рейс должен состояться в последних числах осени – выход судна из южнокорейского Сокчо запланирован на 26 ноября. В маршрут также будут включены порты Симоносеки и Майдзуру в Японии", – сказал генеральный  директор  Владивостокского пассажирского терминала Валерий Нагорный.

Напомним, предыдущая морская линия между регионами – паромное сообщение "Сокчо – Владивосток – Сокчо" – была открыта в 2013 году и успешно функционировала на протяжении нескольких лет, однако позже была закрыта по техническим причинам, связанным с изменением законодательства в Республике Корея.

Предполагается, что в течение первых двух месяцев лайнер будет курсировать между территориями один раз в неделю. Корейская сторона уже определила судно, которое будет доставлять пассажиров из порта в порт. Согласно предоставленной иностранными партнерами информации, это будет "Glory Sea" – большой круизный лайнер, который сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.

"Окончательно договоренности должны быть подтверждены на круизном симпозиуме, который состоится в Сеуле в середине октября", – обозначил Валерий Нагорный.

Метки: круизный лайнер, Южная Корея

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