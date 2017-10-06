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В мире

05 октября 2017, 13:40
Новый премьер-министр Монголии вступил в должность

Новый премьер-министр Монголии вступил в должность

Ухнаагийн Хурэлсух сформирует новый кабинет министров

В среду премьер-министром Монголии стал Ухнаагийн Хурэлсух из правящей Монгольской народной партии. Его предшественник подал в отставку после утраты доверия со стороны президента страны, сообщает ЕНВ.

В прошлом месяце бывший премьер-министр страны Жаргалтулгын Эрдэнэбат и члены его кабинета ушли в отставку. Ухнаагийн Хурэлсух49 лет и он родился в столице Монголии Улан-Баторе. До прихода во главу правительства он занимал такие государственные должности, как министр по чрезвычайным ситуациям и вице-премьер.

Среди вменяемых задач новому главе монгольского кабмина восстановление экономического роста государства. Экономика страны остается застойной.

В течение двух недель новый премьер-министр планирует представить список членов правительства на рассмотрение президенту Халтмаагийну Баттулге.

Как отмечают эксперты, Ухнаагийн Хурэлсухстолкнется с проблемой проведения мер жесткой экономии, против которых выступают даже некоторые руководящие члены партии, а также население страны, не поддержавшее политику экономии, предложенную представителями оппозиции на президентских выборах в июле.

Метки: Монголия

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