Новый премьер-министр Монголии вступил в должность

В среду премьер-министром Монголии стал Ухнаагийн Хурэлсух из правящей Монгольской народной партии. Его предшественник подал в отставку после утраты доверия со стороны президента страны, сообщает ЕНВ.

В прошлом месяце бывший премьер-министр страны Жаргалтулгын Эрдэнэбат и члены его кабинета ушли в отставку. Ухнаагийн Хурэлсух49 лет и он родился в столице Монголии Улан-Баторе. До прихода во главу правительства он занимал такие государственные должности, как министр по чрезвычайным ситуациям и вице-премьер.

Среди вменяемых задач новому главе монгольского кабмина восстановление экономического роста государства. Экономика страны остается застойной.

В течение двух недель новый премьер-министр планирует представить список членов правительства на рассмотрение президенту Халтмаагийну Баттулге.

Как отмечают эксперты, Ухнаагийн Хурэлсухстолкнется с проблемой проведения мер жесткой экономии, против которых выступают даже некоторые руководящие члены партии, а также население страны, не поддержавшее политику экономии, предложенную представителями оппозиции на президентских выборах в июле.