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Общество

05 октября 2017, 08:30
Владивостокской таможней выявлено 8,5 тонн незадекларированной электроники

Владивостокской таможней выявлено 8,5 тонн незадекларированной электроники

Электроника направлена на таможенную экспертизу для установления официального размера ущерба

Сотрудниками таможенного поста Первомайский Владивостокской таможни во время проведения официального осмотра товаров, среди прочих выявлено порядка 8,5 тонны незадекларированной электронной техники, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления. 

Так, в 900 коробках с сокрытыми от таможенного декларирования товаров оказались картриджи для принтеров, батареи для ноутбуков, сетевые коммутаторы, домофоны, карты памяти, видеокамеры и экраны для мониторов.

Принимая во внимание существенный размер скрытых от декларирования товаров и разницу в размере положенных к уплате таможенных платежей, электроника направлена на таможенную экспертизу для установления официального размера ущерба, который был нанесен нанесенного бюджету разных уровней.

По факту заявления при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах и представления недействительных документов возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь организаторы мошеннической схемы будут привлечены к ответственности по статье "Недекларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих официальному документированию". Товары изъяты и помещены на ответственное хранение.

Метки: ДВТУ, контрабанда, таможня

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