Во Владивосток с неофициальным визитом прибудет отряд кораблей морских сил самообороны Японии

В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных Сил России на 2017 год в середине октября пройдет неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Визит продлится в течение пяти дней. В этот период для экипажей кораблей двух стран спланированы спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота (ТОФ), предусмотрена обширная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по историческим местам города, посещения военно-исторического музея ТОФ и филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

Японские моряки возложат венки и цветы к мемориальному комплексу "Боевая слава Тихоокеанского флота" и посетят один из боевых кораблей флота.