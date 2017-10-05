Базовые строительные смеси выпускает резидент свободного порта Владивосток

Компания "Тайгер Микс" в статусе резидента свободного порта Владивосток реализует инвестиционный проект по производству сухих строительных смесей в Приморском крае. В настоящее время завод осуществляет производство сухих смесей, предназначенных для строительства и ремонта крупных объектов – многоквартирных домов, и при частном домостроении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Статус резидента свободного порта Владивосток компания получила в марте 2016 года, и осенью того же года состоялся запуск первой очереди проекта. Отметим, что основные компоненты смесей "Тайгер Микс" – цемент и песок – местного производства, что гарантирует контроль всех производственных процессов, качество готовых смесей и учитывает особенности приморского климата. Особый песок из твердых горных пород, применяемый при производстве смесей, не только придает им надежность и устойчивость к внешней среде, но и делает эти смеси экологичными.

В течение года предварительной работы предприятию удалось добиться стабильного качества по зерновому составу смесей, граунулометрии входящих материалов. Отработаны рецептуры основных видов смесей, получены сертификаты ДальНИИС. Вся продукция сертифицирована по системе Евразийского качества. Статус резидента свободного порта Владивосток, использование искусственного песка из отсевов дробления андезитовой горной породы, а также удобное расположение производства в черте города позволяют снижать конечную стоимость для покупателя.

Генеральный директор компании "Тайгер Микс" Илья Немальцын: "Идея запуска нового проекта родилась в конце 2015 года. Производство разместили на Дальнем Востоке, так как здесь имеется не только качественная сырьевая база, но и серьезная государственная поддержка для предпринимателей. Для получения статуса резидента мы предварительно разработали бизнес-план и подали заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока. Резидентство в Свободном порту предусматривает серьезные льготы по налогам и страховым взносам. На налогах, взносах и отчислениях во внебюджетные фонды за 10 лет планируется сэкономить 58,3 млн. рублей. Это большое преимущество для нашего предприятия, которое позволяет повысить рентабельность проекта и снизить себестоимость продукции без потери качества".

Особое внимание производственная компания "Тайгер Микс" уделяет вопросам качества. На территории завода оборудована лаборатория, которая позволяет контролировать как входящее сырье, так и готовый продукт. По результатам испытаний на каждую партию сухих строительных смесей выдается "Паспорт качества". Также на предприятии работает современный складской комплекс общей ёмкостью 1,5 тысячи тонн готовый продукции. Склад обеспечивает возможность погрузки в любой автотранспорт – как в бортовые машины, так и контейнеры.

Отметим, что на заводе освоили производство специальных видов смесей – торкрет-смесей, произведенных по системе толлинга – по рецепту заказчика. Специально под заказ было произведено дооборудование производственной линии – введена тарировка смесей в мягкие специализированные контейнеры (МКР). Благодаря этому сейчас есть возможность загрузки готовых смесей в МКР от 0,9 до 1,5 тонн. На данный момент завод вышел на производственную мощность 5 тонн в час. Ассортимент продукции – базовая линейка смесей: цементно-песчаная смесь двух марочных прочностей М150 и М200, штукатурка для ручного и механизированного нанесения, стяжка для пола, клей для керамогранита.

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 320 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 348 млрд. рублей и перспективой создать более 31 тысячи рабочих мест.