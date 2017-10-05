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Общество

05 октября 2017, 07:10
Резидент СПВ презентует прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199
Резидент СПВ презентует прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199
Резидент СПВ презентует прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199

Резидент СПВ презентует прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199

Объем капиталовложений в проект создания гражданского флота составит 36 млн. рублей

Резидент Свободного порта Владивосток, компания "Композитное кораблестроение" готовится презентовать свой новый прогулочный катамаран Pacifico Voyager 199, который на сегодняшний день является самым просторным среди яхт прогулочного сегмента. Презентация состоится 15 октября на территории яхт-клуба "7 Футов" во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Скорость катамарана в базовой комплектации составляет 24 узла (примерно 44,5 км/час), - отмечает председатель правления ООО "Композитное кораблестроение" Дмитрий Волошенко. – Его отличительной особенностью среди конкурентов является возможность эксплуатации в широком спектре погодных условий и неограниченный выбор климатических зон".

В арсенале компании также катамараны Pacifico Adventure 72, модель которых разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро "Альбатрос Марин Дизайн". Длина корпуса составляет 7,2 метра, ширина - 2,6, осадка 0,36; два спальных места, круговой проход и скорость 30 узлов, при мощности двигателя 140 л. с. Также этим летом началась работа над созданием 12-метрового прогулочного катамарана, строительство которого планируется завершить летом 2018 года.

В целом инвестиционный проект компании предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок. Объем капиталовложений в проект составит 36 млн. рублей. По словам Дмитрия Волошенко, статус резидента Свободного порта Владивосток позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции. Также компания рассматривает возможность применения свободной таможенной зоны - еще одного механизма, который может существенно повлиять на конечную стоимость продукции.

Напомним, по итогам рабочей поездки во Владивосток Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, в числе которых – формирование портфеля приоритетных проектов, нуждающихся в льготной, кредитной и гарантийной поддержке, предоставление льготных кредитов малому и среднему бизнесу, проработка механизмов стимулирования притока частных инвестиций в создание и (или) модернизацию объектов энергетики на Дальнем Востоке страны и другие.

Метки: гражданский флот, катамаран, резидент, СПВ

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