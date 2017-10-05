Владимир Путин отправил губернатора Приморья в отставку

Источники ЕНВ в администрации президента Российской Федерации рассказали, что указ о снятии губернатора Владимира Миклушевского с поста в готовом виде "на подпись" лежал на столе у президента с утра прошлой пятницы по московскому времени. Федеральные СМИ уже сообщили о снятии Владимира Миклушевского с должности главой государства, а указ президента размещен на официальном сайте правовой информации, сообщает ЕНВ.

Слухи об отставке Владимира Миклушевского не утихали со страниц интернета и социальных сетей, начиная с 2013 года. Пик этих слухов пришелся на конец 2016 – начало 2017 годов, когда прокремлевские эксперты в своих рейтингах эффективности глав регионов впервые поместили Владимира Миклушевского на последнюю, 85 строчку. Тогда местные эксперты, утверждали, что снятие губернатора Приморья с должности не последует, так как ему необходимо выполнить федеральные посылы, особенно в канун подготовки к третьему Восточному экономическому форуму. Однако, как отмечает ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, ситуация в регионе только ухудшалась. Рейтинги президента, по данным исследования центра, проведенного в августе, упали на 20%. Сегодня в регионе за главу государства готовы отдать свой голос только 58% приморцев.

"Отставка губернатора связана с плохим состоянием дел на территории Приморского края, а именно, во-первых, с неудовлетворительными экономическими показателями, во-вторых, с состоянием в социальной сфере – на "бумаге" показатели одни, на деле – другие. Падение рейтинга президента в Приморье связано с плохой работой муниципальных властей в регионе. Кроме того, за последние годы в Приморском крае возбуждено большое количество уголовных дел в отношении близких к главе региона людей. Отсюда следовала вполне простая логика: скажи мне, кто твои друзья – я скажу, кто ты", - прокомментировал эксперт.

Владимир Миклушевский был назначен на пост губернатора в канун саммита АТЭС, в конце февраля 2012 года тогдашним президентом Д.А. Медведевым. Через два года, он пошел на досрочные выборы и одержал победу с результатом более чем в 77% голосов избирателей. Новым исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко. Владимир Миклушевский написал заявление об уходе в момент ротации губернаторского корпуса в администрации президента. Он стал шестым руководителем региона, покинувшим свой пост за последние две недели.

"Долгое время "успехи" региональных властей обеспечивались колоссальными федеральными вливаниями в регион. Непосредственные достижения региональной власти Приморского края – это ухудшения социальной, экономический и политической ситуации за последующие пять лет, - отмечает Юрий Коломейцев. – Необходимо понимать, что грамотным управленцем можно быть только у себя дома. Губернатор за прошедший период не смог найти рабочего контакта с местными элитами, а его взаимодействие с муниципальными властями нельзя назвать эффективным. За годы правления Владимира Миклушевского появилась оппозиция среди средств массовой информации, слухи о его отставке начались еще в 2013 году, но громкие и важные события на территории Приморья, очевидно, оттягивали этот момент".