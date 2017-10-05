Северокорейские рабочие возвращаются из Китая домой после ужесточения международных санкций

Трудовые мигранты вынуждены вернуться домой на фоне ужесточения санкций в Китае, принятых Совбезом ООН после шестого ядерного испытания Пхеньяна в прошлом месяце, сообщает ЕНВ.

Источники южнокорейского информационного агентства Yonhap рассказали, что большое количество северокорейцев депортированы из Китая ввиду окончания срока действия рабочих виз.

Напомним, что 12 сентября Пекин ввел более строгий процесс переоформления виз для северокорейских рабочих. 28 сентября северокорейским фирмам было предписано вывести все свои активы из КНР в течение 120 дней.

"До начала этого года в Даньдуне работало более 20 000 северокорейцев, но их число значительно сократилось после того, как Китай ужесточил санкции. Многие северокорейские рабочие сейчас находятся на станции Дандонг, а также в миграционной службе и ожидают возвращения домой", - рассказал источник.

Так, недавно в популярной сети по обмену сообщения в Китае WeChat было опубликовано фото, на котором сотни северокорейских женщин ожидают возвращения в свою страну. Отметим, что тем северокорейцам, у которых были истекшие визы, китайские власти предписали покинуть страну. Мера затронула около 2600 рабочих в трех северо-восточных провинциях – Ляонине, Цзилине и Хэйлунцзяне. Все они уже вернулись в Северную Корею.

Подчеркнем, что до введения санкций в Китае трудились около 100 000 северокорейских рабочих, их суммарный заработок составлял около 500 миллионов долларов США в год.