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Общество

04 октября 2017, 20:30
В Приморье будут проходить Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России

В Приморье будут проходить Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России

Участников и гостей состязаний ждут масштабные театрализованные церемонии, гала-концерт, международная конференция и различные мероприятия

Молодежные Дельфийские игры, которые пройдут в Приморском крае с 20 по 25 апреля 2018 года, состоятся на территории России 17 раз. В программу соревнований войдут 29 номинаций. Это общероссийские конкурсы, завоевавшие популярность среди участников и зрителей. На Играх будут представлены народное, академическое, сольное и ансамблевое пение, современный, народный и классический танец, цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство, дизайн одежды, тележурналистика и фотография. Также в играх примут участия театры Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на Vesti.ru. 

Участников и гостей состязаний ждут масштабные театрализованные церемонии открытия и закрытия, гала-концерт дельфийских лауреатов, международная конференция, культурно-просветительские мероприятия. 

Как сообщают организаторы, в Дельфийских играх примут участие делегации, сформированные по результатам малых Дельфийских игр или отборочных туров, проводимых в регионах России.

Планируется, что на Игры приедут более 2000 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из всех федеральных округов и субъектов страны. Прием сводных заявок от субъектов Российской Федерации на участие в Играх дельфийских сборных регионов начнется 10 февраля 2018 года. Интернет-трансляции со всех мероприятий Игр по традиции будут вестись на Интернет телевидении Дельфик.tv.

Для справки, официальным местом рождения Игр считается Греция. Их начали проводить в 582 год до нашей эры. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад. Они возродились лишь в начале XX века. С 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль. Он стал полным аналогом античных Пифийских игр.

Как стало известно из официальных источников, работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась с начала века до 70-е годов XX столетия в Советском Союзе. А в 1999 году был создан Национальный дельфийский совет России. Он разработал современный формат игр.

Также к слову, новая эра Дельфийских игр началась лишь в 2000 году. Тогда при участии 27 стран в Москве были проведены Первые всемирные дельфийские игры современности. К сегодняшнему моменту проведено двенадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества независимых государств. На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. В России состоялось шестнадцать молодежных Дельфийских игр.

Метки: Дельфийские игры

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