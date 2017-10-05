Во Владивостоке проходят "Дни Немецкой Культуры"

Очередной раз в приморской столице проходит международное культурное мероприятие, направленное на укрепление взаимодействия Германии и России. Фестиваль "Дни Немецкой Культуры" стартовал 28 сентября, и продолжится до 7 ноября. Основной локацией проведения данного культурного события является лютеранская церковь святого Павла, расположенная по адресу Пушкинская, 14, сообщает ЕНВ.

Между тем, на "Дни Немецкой Культуры" обратил внимание посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Он написал обращение к гостям и участникам фестиваля, в котором уделил внимание взаимоотношениям между людьми и поиску общего между нашими народами. Также он выделил тот факт, что сейчас проходит Германо-российский год коммунального и регионального партнёрства, который может улучшить двухсторонние отношения между нашими странами и народами.

На фестивале также будут присутствовать гости из Германии. Среди них музыканты, деятели церкви и преподаватели. Особое внимание будет уделено органным концертам, ставшим традиционными в рамках фестиваля.