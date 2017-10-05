Форум-выставка "Полезно пенсионерам" прошла во Владивостоке

На площадке Fesco Hall 3 октября прошла вторая Форум-выставка "Полезно пенсионерам-2017". На ней людей старшего возраста учили правильно следить за своим здоровьем, рассказывали о новшествах в получении госуслуг, учили пользоваться современными гаджетами и даже заводить страницы в соцсетях, сообщает ЕНВ.

Организатором мероприятия выступила некоммерческая организация "Родные люди". В программу форума-выставки "Полезно пенсионерам"вошла 21 тематическая секция, которые проводили Центр социальных инноваций "Чёрный куб", "Опора России", народно-патриотическое объединение "Родина", Высшая народная школа ДВФУ, региональные отделения "Союза пенсионеров России", "Союза садоводов России" и "Единой России", СК "Росгосстрах" и др. В рамках форума пожилых людей знакомили с навыками оказания медицинской помощи, им рассказывали о доступных вакансиях в городе и крае, для них проводили разнообразные мастер-классы и тренинги, в первую очередь, касающиеся компьютерных и информационных технологий.

"Сегодня мы проводим второй форум "Полезно пенсионерам" в Приморском крае, – рассказывает депутат Государственной думы от Приморья Владимир Новиков, под патронатом которого организовано мероприятие. – В прошлом году общественная организация "Родные люди" совместно с администрацией края проводили первую выставку для пожилых людей. Она понравилась участникам, и в течение года мы изучали лучшие российские практики с тем, чтобы принести в проведения Дня пожилого человека какие-то новшества и передовые идеи. Мы очень надеемся, что все участники форума-выставки сегодня продлят свое долголетие и узнают массу новых вещей".

По словам Владимира Новикова, сам форум стал отражением государственной политики, осуществляемой совместно с неравнодушными политическими партиями, общественными организациями и предпринимателями, направленной на улучшение качества жизни населения и увеличения продолжительности жизни. "Мы планируем и дальше проводить форум, пожилые люди могут не бояться новых технологий, здесь грамотные специалисты их всему научат", - отметил депутат Госдумы.

Так в одной из секций, в течение четырех часов десятки пожилых людей прошли индивидуальное обучение на площадке Центра социальных инноваций "Чёрный куб" по заведению страницы в популярной российской социальной сети "Одноклассники". Начальник службы соцсетей организации Кристина Разуваева рассказала пенсионерам весь процесс, позволяющий воспользоваться предложениями OK.RU, начиная от заведения электронной почты на специальных сервисах и заканчивая привлечением друзей и подписчиков.