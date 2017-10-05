В Барселоне проходят масштабные акции протеста

В акциях протеста приняли участие около 700 000 демонстрантов в центре Барселоны во вторник. Каталонское правительство заявляет, что около 900 человек получили ранения в результате столкновений, сообщает ЕНВ.

Правительство Испании считает проведение референдума о независимости Каталонии, противоречащим Конституции. Подавляющее большинство участников референдума поддержали отделение от Испании. Каталонское правительство планирует представить окончательные результаты голосования парламенту региона и в одностороннем порядке объявить независимость.

Местные СМИ утверждают, что Каталония может начать процесс отделения от Испании уже в пятницу. Однако центральное испанское правительство заявило, что примет контрмеры, если Каталония объявит независимость от Мадрида.