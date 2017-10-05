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В мире

04 октября 2017, 16:30
В Барселоне проходят масштабные акции протеста

В Барселоне проходят масштабные акции протеста

Люди вышли на улицы города, чтобы выразить протест против разгона митингующих полицией в День проведения референдума

В акциях протеста приняли участие около 700 000 демонстрантов в центре Барселоны во вторник. Каталонское правительство заявляет, что около 900 человек получили ранения в результате столкновений, сообщает ЕНВ.

Правительство Испании считает проведение референдума о независимости Каталонии, противоречащим Конституции. Подавляющее большинство участников референдума поддержали отделение от Испании. Каталонское правительство планирует представить окончательные результаты голосования парламенту региона и в одностороннем порядке объявить независимость.

Местные СМИ утверждают, что Каталония может начать процесс отделения от Испании уже в пятницу. Однако центральное испанское правительство заявило, что примет контрмеры, если Каталония объявит независимость от Мадрида.

Метки: Барселона, референдум

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