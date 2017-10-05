Во Владивостоке откроется фестиваль норвежского кино

Фестиваль откроется 4 октября в 19:00 на площадке центра современного искусства "Заря". Само мероприятие продлится до 29 октября. За это время владивостокский зритель сможет оценить всё разнообразие фильмов, представленных на фестивале, сообщает ЕНВ.

Фильмы, которые будут демонстрироваться в рамках мероприятия, были отмечены на различных кинофестивалях разного уровня. На примере представленных кинокартин можно выявить современные тенденции киноискусства Норвегии.

Жанровый состав картин разнообразен. Можно будет увидеть художественные фильмы и документалистику, большие полнометражные кинокартины и небольшие короткометражные произведения. Современные норвежские кинофильмы фильмов будут демонстрироваться по выходным.

Между тем, во Владивостоке это культурное событие проводится впервые. В первый раз приморскому зрителю будет представлена настолько разнообразная подборка современных фильмов Норвегии. Мероприятие будет проводиться при поддержке посольства Норвегии в Москве.