Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

04 октября 2017, 16:10
Во Владивостоке откроется фестиваль норвежского кино

Во Владивостоке откроется фестиваль норвежского кино

Владивостокцы и гости города смогут увидеть кинокартины современных режиссёров Норвегии

Фестиваль откроется 4 октября в 19:00 на площадке центра современного искусства "Заря". Само мероприятие продлится до 29 октября. За это время владивостокский зритель сможет оценить всё разнообразие фильмов, представленных на фестивале, сообщает ЕНВ.

Фильмы, которые будут демонстрироваться в рамках мероприятия, были отмечены на различных кинофестивалях разного уровня. На примере представленных кинокартин можно выявить современные тенденции киноискусства Норвегии.

Жанровый состав картин разнообразен. Можно будет увидеть художественные фильмы и документалистику, большие полнометражные кинокартины и небольшие короткометражные произведения.  Современные норвежские кинофильмы фильмов будут демонстрироваться по выходным.

Между тем, во Владивостоке это культурное событие проводится впервые. В первый раз приморскому зрителю будет представлена настолько разнообразная подборка современных фильмов Норвегии. Мероприятие будет проводиться при поддержке посольства Норвегии в Москве. 

Метки: Заря, кино, Норвегия

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Первый круизный рейс "Сокчо – Владивосток – Сокчо" состоится в конце ноябряПервый круизный рейс "Сокчо – Владивосток – Сокчо" состоится в конце ноября
сегодня, 14:20
В течение первых двух месяцев лайнер будет курсировать между территориями один раз в неделю
Владивостокской таможней выявлено 8,5 тонн незадекларированной электроникиВладивостокской таможней выявлено 8,5 тонн незадекларированной электроники
сегодня, 08:30
Электроника направлена на таможенную экспертизу для установления официального размера ущерба
Во Владивосток с неофициальным визитом прибудет отряд кораблей морских сил самообороны ЯпонииВо Владивосток с неофициальным визитом прибудет отряд кораблей морских сил самообороны Японии
сегодня, 08:00
Визит эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" продлится в течение пяти дней

Последние новости

XII Международный конгресс рыбаков стартовал в ПриморьеXII Международный конгресс рыбаков стартовал в Приморье
сегодня, 19:50
Форум посвящен многочисленным изменениям, происходящим в жизни отрасли
Австралия увеличивает количество военных кораблей с противоракетной системойАвстралия увеличивает количество военных кораблей с противоракетной системой
сегодня, 17:20
Об этом заявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл
В Японии на автостраде протестировали машину, способную ездить без водителяВ Японии на автостраде протестировали машину, способную ездить без водителя
сегодня, 15:40
Автомобиль без водителя успешно завершил испытание на автомагистрали в центральной части Японии

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+