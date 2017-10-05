Власти Австралии признались, что не смогут найти пропавший в 2014 году самолет

Пассажирский самолёт MH370 пропал с экранов радаров с 239 людьми на борту в марте 2014 года. В докладе говорится, что исчезновение летательного средства остается загадкой, сообщает ЕНВ.

Австралийское бюро безопасности на транспорте сообщило, что оно все еще не знает, что случилось с самолетом. В докладе выражается глубокое сожаление в связи с тем, что он не может дать ответы на вопрос о судьбе пропавшего лайнера.

Авиалайнер MH370 выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин, когда он отклонился от курса. Сообщения с борта самолёта прекратились менее чем через час после взлета. Власти Австралии играли важную роль в поиске реактивного самолёта, пока не приостановили поиски в январе нынешнего года. Они заявили, что возобновят поиск, если появится новая достоверная информация об исчезновении авиалайнера.