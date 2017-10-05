Дальний Восток закрывает лососевую путину

По состоянию на 3 октября 2017 года, общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 345 тыс. тонн, что практически соответствует показателю за аналогичный период "нечетного" 2015 года (+ 4 тыс. тонн), сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Лососевая путина в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Магаданской области практически завершена. Основной объем освоен на Камчатке – предприятия региона добыли 241,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 25,5% (+49 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2015 года. Положительная динамика отмечается также в Чукотском автономном округе, где вылов составил 2,4 тыс. тонн. В Магаданской области добыто 6,8 тыс. тонн.

В Хабаровском крае выловлено 46 тыс. тонн лососевых – на 15 тыс. тонн меньше уровня 2015 года. В Сахалинской области добыто около 48 тыс. тонн.

Как доложил временно исполняющий обязанности директора ФГБНУ "СахНИРО" Виктор Лапко, в настоящее время специализированный промысел горбуши завершился во всех районах Сахалина. На Итурупе горбуша добывается в качестве прилова на промысле кеты, а также для обеспечения деятельности лососевых рыбоводных заводов. В заливе Терпения промысел завершится 5 октября, однако, на морских участках Поронайского района введен режим проходных дней – 3 дня пропуска и 2 дня лова, из-за слабых подходов производителей на нерестилища в реку Поронай. Для обеспечения прохода лососей в залив Анива комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб закрыла промысел кеты на участке от мыса Свободный до мыса Анива.

По словам и.о. начальника ФГБУ "Сахалинрыбвод" Александра Полянского, по состоянию на 3 октября, на инкубацию заложено 15,7 млн штук икры горбуши, включая икру, собранную на базовых водоемах, диких реках и переданную безвозмездно частными рыбоводными заводами для выполнения госзадания по воспроизводству лососевых. На государственных рыбоводных заводах юго-западного побережья Сахалина практически закончены работы по закладке икры кеты, план выполнен в полном объеме.

Отдельное внимание на заседании штаба путины уделено ситуации с закладкой икры рыбоводными заводами Хабаровской области.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил Амурскому территориальному управлению и руководству ФГБУ "Амуррыбвод" до конца текущей недели подготовить план работы по аналогии с мероприятиями, проведенными в Сахалинской области.

"С подходами производителей у вас ситуация в этом году сложилась не менее сложная, чем на Сахалине. Необходимо провести работу с пользователями, запросить помощь у частных рыбоводных заводов. На карту поставлена выживаемость будущих урожайных поколений тихоокеанских лососей в регионе", – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

По данным Приморского территориального управления, уровень загрузки холодильников в крае составляет 79%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы находится на уровне 12 руб./кг (в аналогичный период 2016 года – 14 руб./кг). Из Владивостока в западные районы страны отправлено 120 ускоренных поездов с рыбной продукцией (в аналогичный период 2016 года – 58 поездов).