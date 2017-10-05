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Фоторепортажи

04 октября 2017, 12:50
Владивосток поучаствовал во Всероссийской тренировке по гражданской обороне
Владивосток поучаствовал во Всероссийской тренировке по гражданской обороне
Владивосток поучаствовал во Всероссийской тренировке по гражданской обороне
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Владивосток поучаствовал во Всероссийской тренировке по гражданской обороне

По сценарию на заводе SOLLERS из-за утечки газа произошел взрыв

По сценарию на автомобильном заводе SOLLERS-Дальний Восток из-за утечки газа произошел взрыв. Ровно через минуту началась эвакуация людей, а через пять минут прибыли пожарные, врачи и сотрудники МЧС. Спасатели разворачивали оборудование, надевали теплоотражающие костюмы и тянули пожарные рукава к месту возгорания. "Раненых" доставали из под завалов и укладывали на носилки. А затем медики проводили реанимацию и увозили "пострадавших", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

Всего было эвакуировано 319 человек. Из них по легенде ранены 12,  пятеро погибли. Спасательные операции заняли не более 12 минут, и это очень хороший показатель.

"Владивосток принял участие во Всероссийских учениях по гражданской обороне. Отрабатывались разные ситуации техногенного характера. Главная цель, которую мы преследовали, – научить людей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях", – рассказал исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Александр Карпенко.

Днем ранее управление ГО и ЧС отработало еще две возможные чрезвычайные ситуации. Во время одной из них произошла химическая атака, и людей эвакуировали для дальнейшего прохождения санитарной обработки. В этих учениях принимали участие старшеклассники школы № 27. Еще одну группу "пострадавших" вывезли в эвакуационный пункт, расположенный за городом. По легенде у них в результате взрыва уничтожены дома. Специалисты управления ГО и ЧС администрации Владивостока людей спасли, оказали необходимую помощь и доставили в пункт временного назначения. Им стал детский оздоровительный лагерь "Ритм-10".

По словам спасателей и медиков, именно регулярные учения позволяют проходить чрезвычайные ситуации четко и слажено. Всего во Всероссийской тренировке по гражданской обороне, которая продлится несколько дней, по всей стране примут участие более 40 миллионов человек, свыше 200 тысяч специалистов аварийно-спасательных формирований, около 50 тысяч единиц техники.

Метки: МЧС, тренировка, химическая атака

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