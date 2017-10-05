На индийские войска в Кашмире было совершено нападение

Во вторник боевики атаковали индийский пограничный пост в Кашмире. В результате инцидента был убит один военнослужащий индийской армии, трое военных ранены. Индийские пограничники ликвидировали трех нападавших боевиков, сообщает ЕНВ.

Перестрелка продолжалась около 9 часов. Индийские вооружённые силы обыскивают близлежащие территории для обнаружения боевиков.

Региональный аэропорт, расположенный недалеко от военной базы, временно приостановил свою работу. Это было сделано для обеспечения безопасности. В результате остановки работы аэропорта некоторые туристы оказались в затруднительном положении.

Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном. Из-за этого территориального спора иногда в районе случаются вооружённые столкновения. Напомним, что в августе 8 индийских полицейских были убиты в результате нападения на лагерь в том же регионе. Ответственность за оба инцидента взяла на себя пакистанская сепаратистская группа.