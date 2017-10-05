Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

04 октября 2017, 12:30
На индийские войска в Кашмире было совершено нападение

На индийские войска в Кашмире было совершено нападение

Убит один военнослужащий

Во вторник боевики атаковали индийский пограничный пост в Кашмире. В результате инцидента был убит один военнослужащий индийской армии, трое военных ранены. Индийские пограничники ликвидировали трех нападавших боевиков, сообщает ЕНВ.

Перестрелка продолжалась около 9 часов. Индийские вооружённые силы обыскивают близлежащие территории для обнаружения боевиков.

Региональный аэропорт, расположенный недалеко от военной базы, временно приостановил свою работу. Это было сделано для обеспечения безопасности. В результате остановки работы аэропорта некоторые туристы оказались в затруднительном положении.

Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном. Из-за этого территориального спора иногда в районе случаются вооружённые столкновения. Напомним, что в августе 8 индийских полицейских были убиты в результате нападения на лагерь в том же регионе. Ответственность за оба инцидента взяла на себя пакистанская сепаратистская группа.

Метки: Индия, Кашмир, покушение

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Барселоне проходят масштабные акции протестаВ Барселоне проходят масштабные акции протеста
вчера, 16:30
Люди вышли на улицы города, чтобы выразить протест против разгона митингующих полицией в День проведения референдума
Власти Австралии признались, что не смогут найти пропавший в 2014 году самолетВласти Австралии признались, что не смогут найти пропавший в 2014 году самолет
вчера, 13:40
Австралийские власти опубликовали свой окончательный доклад о пропавшем малазийском авиалайнере MH370
В Малайзии начался суд над женщинами, обвиняемыми в убийстве Ким Чен НамаВ Малайзии начался суд над женщинами, обвиняемыми в убийстве Ким Чен Нама
03 октября 2017, 13:10
Судебное разбирательство шло восемь месяцев, и две женщины были единственными подозреваемыми

Последние новости

Владивостокской таможней выявлено 8,5 тонн незадекларированной электроникиВладивостокской таможней выявлено 8,5 тонн незадекларированной электроники
сегодня, 08:30
Электроника направлена на таможенную экспертизу для установления официального размера ущерба
Во Владивосток с неофициальным визитом прибудет отряд кораблей морских сил самообороны ЯпонииВо Владивосток с неофициальным визитом прибудет отряд кораблей морских сил самообороны Японии
сегодня, 08:00
Визит эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" продлится в течение пяти дней
Базовые строительные смеси выпускает резидент свободного порта ВладивостокБазовые строительные смеси выпускает резидент свободного порта Владивосток
сегодня, 07:30
Завод по производству смесей вышел на производственную мощность 5 тонн в час

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+