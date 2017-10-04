Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

03 октября 2017, 22:00
До 56 миллионов "дальневосточных гектаров" дополнительно откроют для выдачи

До 56 миллионов "дальневосточных гектаров" дополнительно откроют для выдачи

На Дальнем Востоке активно ведется работа по открытию "серых" территориальных зон

В рамках расширения количества земель, доступных по программе "Дальневосточный гектар" ведется активная работа по открытию так называемых "серых зон". Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит "земельный мониторинг". По его итогам субъектам ДФО представится акт, включающий рекомендации по открытию земель и его юридическое обоснование. За год работы Агентство проанализировало ситуацию в девяти субъектах ДФО, в результате чего дополнительно будет открыто до 56 миллионов гектаров земли, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Открытие новых земель предоставляет дополнительные возможности гражданам для реализации своих проектов на "дальневосточном гектаре". Работа Агентства в этом направлении будет продолжена, более того, планируем в ближайшее время представить получателям "дальневосточного гектара" наши рекомендации по выбору того или другого вида использования гектаров в определенных районах, так называемые "экономики локаций", - сообщил генеральный директор агентства Валентин Тимаков.

Помимо этого, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провело обучение всех уполномоченных органов, осуществляющих выдачу земельных участков, обучило 20 тысяч сотрудников МФЦ с целью помощи в подаче заявления на получение "дальневосточного гектара", а также оказало информационную поддержку по программе, ответив на 180 тысяч обращений граждан. 

К слову, 29 июля президент России утвердил поправки в закон о "дальневосточном гектаре", предложенные Минвостокразвития России. 

Как неоднократно подчеркивал глава Минвостокразвития Александр Галушка, правоприменительная практика показала необходимость коррекции закона. В конце прошлого года было внесено 22 уточнения, сейчас одобрено еще 65 новых поправок. По этой причине для предоставления дальневосточного гектара было открыто больше территорий, а значит больше людей смогли выбрать и реализовать свое право на землю.

Одобрены предложения по поводу разрешения территорий для предоставления "дальневосточных гектаров", решения по корректировке границ предоставляемых участков, обеспечении прохода к "дальневосточным гектарам". Кроме того, теперь заявления от граждан будут принимать МФЦ на всей территории страны. Предполагается и совершенствование федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ", законом уточнены нормы по порядку введения информации в эту систему и ее использованию.

Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара земли на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля этого года – для всех граждан России. За период действия программы поступило более 102 тысяч заявок на получение участка. Из них около 30 тысяч уже одобрены.

Метки: дальневосточный гектар

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Банк России на защите прав заемщиковБанк России на защите прав заемщиков
вчера, 20:20
Вернуть свои деньги за страховку можно и без суда
Во Владивостоке завершилась 26-я сессия ПИКЕСВо Владивостоке завершилась 26-я сессия ПИКЕС
вчера, 12:30
Ученые рассмотрели широкий спектр вопросов по изучению и мониторингу океанологических процессов
Российские бриллианты могут стать инвестиционным активом мирового значенияРоссийские бриллианты могут стать инвестиционным активом мирового значения
02 октября 2017, 22:10
Электронная платформа "Восход" выбрана для сделок с новым электронным активом - D1 Coin

Последние новости

На индийские войска в Кашмире было совершено нападениеНа индийские войска в Кашмире было совершено нападение
сегодня, 12:30
Убит один военнослужащий
"Дороги Владивостока" и "Востокцемент" – был ли сговор?"Дороги Владивостока" и "Востокцемент" – был ли сговор?
вчера, 21:00
Администрация Владивостока не согласна с решением Арбитражного суда
Во Владивостоке открыли памятник первому электропоездуВо Владивостоке открыли памятник первому электропоезду
вчера, 17:40
Экспозицию музея истории пригородного моторвагонного депо Первая речка пополнил экспонат под открытым небом

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+