До 56 миллионов "дальневосточных гектаров" дополнительно откроют для выдачи

В рамках расширения количества земель, доступных по программе "Дальневосточный гектар" ведется активная работа по открытию так называемых "серых зон". Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проводит "земельный мониторинг". По его итогам субъектам ДФО представится акт, включающий рекомендации по открытию земель и его юридическое обоснование. За год работы Агентство проанализировало ситуацию в девяти субъектах ДФО, в результате чего дополнительно будет открыто до 56 миллионов гектаров земли, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



"Открытие новых земель предоставляет дополнительные возможности гражданам для реализации своих проектов на "дальневосточном гектаре". Работа Агентства в этом направлении будет продолжена, более того, планируем в ближайшее время представить получателям "дальневосточного гектара" наши рекомендации по выбору того или другого вида использования гектаров в определенных районах, так называемые "экономики локаций", - сообщил генеральный директор агентства Валентин Тимаков.



Помимо этого, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провело обучение всех уполномоченных органов, осуществляющих выдачу земельных участков, обучило 20 тысяч сотрудников МФЦ с целью помощи в подаче заявления на получение "дальневосточного гектара", а также оказало информационную поддержку по программе, ответив на 180 тысяч обращений граждан.



К слову, 29 июля президент России утвердил поправки в закон о "дальневосточном гектаре", предложенные Минвостокразвития России.



Как неоднократно подчеркивал глава Минвостокразвития Александр Галушка, правоприменительная практика показала необходимость коррекции закона. В конце прошлого года было внесено 22 уточнения, сейчас одобрено еще 65 новых поправок. По этой причине для предоставления дальневосточного гектара было открыто больше территорий, а значит больше людей смогли выбрать и реализовать свое право на землю.



Одобрены предложения по поводу разрешения территорий для предоставления "дальневосточных гектаров", решения по корректировке границ предоставляемых участков, обеспечении прохода к "дальневосточным гектарам". Кроме того, теперь заявления от граждан будут принимать МФЦ на всей территории страны. Предполагается и совершенствование федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ", законом уточнены нормы по порядку введения информации в эту систему и ее использованию.



Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара земли на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля этого года – для всех граждан России. За период действия программы поступило более 102 тысяч заявок на получение участка. Из них около 30 тысяч уже одобрены.