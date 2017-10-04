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Политика

03 октября 2017, 21:00
Администрация г. Владивостока

"Дороги Владивостока" и "Востокцемент" – был ли сговор?

Администрация Владивостока не согласна с решением Арбитражного суда

Администрация Владивостока выразила несогласие с решением Арбитражного суда Приморского края о наличии картельного сговора между администрацией, МУП "Дороги Владивостока" и ООО "Востокцемент", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По сообщению пресс-службы мэрии города, решение суда первой инстанции в Пятом арбитражном апелляционном суде может быть обжаловано. "Все действия и решения органов местного самоуправления города Владивостока в сфере закупок материалов для нужд ремонта и строительства дорог производились в рамках действующего закона о защите конкуренции", - поясняют в мэрии.

Напомним, 26 сентября Арбитраж края, повторно рассмотрев дело, оставил решение Приморского УФАС России в силе, признав администрацию Владивостока, МУПВ "Дороги Владивостока" и ООО "Востокцемент" нарушившими ФЗ "О защите конкуренции".

Данный спор стал поводом для возбуждения уголовных дел в отношении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, временно отстраненного от должности, его брата Андрея Пушкарева, который руководил компанией "Востокцемент", и директора МУПВ (муниципального унитарного предприятия Владивосток) Андрея Лушникова. Им предъявлены обвинения в злоупотреблениях, взятках и коммерческом подкупе. Все трое арестованы.

По мнению приморского УФАС, с 2011 года по июль 2015 года управление дорог и благоустройства города Владивостока по результатам торгов заключило контрактов на сумму свыше 8,95 миллиардов рублей. При этом МУП часто было единственным участником торгов и заключало контракты по максимальной цене или с незначительным ее снижением. Группа лиц ООО "Востокцемент", которая сотрудничала с главой города Владивостока, обеспечивала "Дорогам Владивостока" победу.

Для выполнения работ МУПВ закупало строительные материалы у компании, входящей в группу лиц ООО "Востокцемент". В октябре 2015 года антимонопольное ведомство Приморья признало соглашение нарушающим федеральный закон "О защите конкуренции". Мэрия Владивостока и ООО "Востокцемент" обжаловали решение краевого УФАС. Арбитражные суды первой и второй инстанций посчитали претензии антимонопольщиков незаконными. Но затем УФАС обратилось с жалобой в Арбитражный суд Дальневосточного округа, который в марте отменил принятые ранее судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Метки: администрация города, Арбитражный суд Приморского края, Востокцемент, МУПВ, Пушкарев

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