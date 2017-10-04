Банк России на защите прав заемщиков

В прошлом году вступил в силу закон, допускающий возвращение страховки по кредиту. Для многих заемщиков эта тема действительно актуальна, потому как отдавать свои "кровные" за "кота в мешке" мало у кого из кредитующихся вызывает восторженные эмоции. О процессе возврата денег по страховке в материале ЕНВ.

Кредитование – необъемлемая часть жизни большинства российских граждан. Банки предлагают все новые продукты по кредитам, клиенты, соблазненные "выгодными" условиями, спешат воспользоваться услугами банков, часто не задумываясь об изменениях в законодательстве, о том, как ловко банковский сектор ими манипулирует. Например, получение кредита на сумму в 300 тыс. рублей не гарантирует заемщику всего объема денег, на который он рассчитывает. Практически 1/6 часть от выдачи заявленной суммы может уйти на оплату страховки. То есть, "на руки" клиент получил 250 тысяч, 50 отдал за страховку, а проценты "капают" так, словно воспользовался всей суммой – 300 тыс. рублей. Несправедливо.

Ранее, если человек при оформлении кредита подписал заявление на страхование, обратного хода практически не было. Обращаясь после в банк или страховую компанию, граждане получали категорический отказ: заявление на страхование подписано лично заемщиком, никто его под дулом пистолета не держал, действие было добровольным. Решить вопрос можно было только через суд, но при условии "железных" доказательств, что услугу вам навязали.

Сегодня менеджеры банка могут также уверять, что это услуга страхования должна быть оплачена в обязательном порядке. Даже если клиент оказался "подкованным" в данном вопросе и заявляет, что эта услуга имеет добровольный характер, некоторые банки применяют самый настоящий шантаж по схеме: "Вот они, деньги, вы можете получить их уже через пять минут. Но, если вы не хотите страховать кредит… могу предположить, что в займе вам будет отказано"

Да, менеджеры банков умеют уговаривать, они проходят специальные тренинги, посвященные продаже дополнительных услуг. Порой граждане осознают факт покупки страховки уже после заключения кредитного договора. Их интересует возврат навязанной страховки, они понимают, что это им совершенно не нужно. и перед заемщиком встает вопрос: "Можно ли отказаться от страховки по кредиту после его получения?"

Евгений Тулубенский, директор юридичекой компании "Мазер Групп": "С 1 июня 2016 года Банк России, регулирующий и страховой рынок, объявил, что граждане, купившие полис, могут вернуть его и забрать уплаченные деньги в течении 5-ти дней. Если человек передумал оформлять страховку, он может обратиться с заявлением (письмом-претензией) непосредственно в страховую компанию, либо в банк, с просьбой вернуть деньги, уплаченные за страховку, на указанный расчетный счет. Лично я советую обратиться и в банк и к страховщику одновременно, это повышает шансы на успех. Возврат страховки по закону проходит быстро, деньги передаются заявителю в течение 10-ти, максимум, 20-ти дней. Вернувшаяся сумма войдет в общий кредит заемщика. Возврат страховки возможен по кредитным картам, наличным, товарным кредитам и прочим программам".

В целом, страхование по кредиту – законно. Это дополнительная услуга, которая предлагается человеку при заключении кредитного договора. В этом аспекте, банк ничего не нарушает. Но как вернуть деньги за страховку?Эксперты поясняют: если уложиться в назначенный ЦБ период охлаждения, все проходит гораздо проще. Во-первых, если оформлен страховой полис, следует обратиться к страховой компании и написать заявление об отказе от договора добровольного страхования. В этом случае, возврат денег за услугу — обязанность страховщика, а не банка. В заявлении необходимо указать реквизиты для перечисления возвращенных средств.

Нередко, сами банки позволят совершить операцию страхования через свои офисы, поэтому, разумнее написать заявление и в сам банк. Кроме того, не всегда офисы страховых компаний находятся в городе проживания клиента, тогда заявление направляется организации заказным письмом, с уведомлением и описью. Обратите внимание, что оформленная страховка в банке в течение этих пяти дней может начать действовать. Соответственно, гражданин несколько дней пользуется услугами, тогда к возврату полагается немного меньшая сумма, чем было уплачено. Страховщик рассчитает цену услуги за эти несколько дней и вычтет соответствующую сумму из суммы возврата. Если прошло более пяти дней с момента оформления услуги, возврат не попадает под новый закон. Не нужно сразу думать о том, как вернуть страховку по кредиту через суд, для начала обратитесь в свой банк.

""Сейчас некоторые финансовые организации дают возможность отказа от услуг дополнительного типа даже в срок, превышающий 5 дней. Например, так работают "Сбербанк" и в ВТБ24. Но не все кредиторы так лояльны", - рассказал Евгений Тулубенский.

По прошествии пяти дней, если прислать в банк претензию, она практически в 100% случаях будет отказной, и отказ будет обоснован тем, что гражданин сам подписал заявление на страхование. В этом случае, если вы уверены в своей правоте, без суда не обойтись. Необходимо, также, помнить, что при досрочном гашении кредита, часть платы услуги страхования должна вернуться заемщику. Например, кредит брался на 2 года, за страховку гражданин отдал 50000 рублей. Закрыв ссуду за год, заемщику полагается 25 тыс. рублей к возврату – ведь услугами страхования он воспользовался по факту на один год меньше указанного в договоре срока. В этом случае, заявление на возврат страховки пишется сразу при написании заявления на досрочное погашение ссуды или же составляется после закрытия кредита.

Безусловно, дав возможность возвращать деньги в течение пяти дней, Банк России оказал заемщикам большую помощь. Но нужно помнить, что если не уложиться в этот срок, шансы на возврат денежных средств по страховке крайне малы. Часто, в такой ситуации, затраты на юристов и организацию судебного процесса выливаются в гораздо большую "копеечку" чем та, которую клиент хотел получить со страховой компании.