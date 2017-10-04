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Общество

03 октября 2017, 17:40
Во Владивостоке открыли памятник первому электропоезду
Во Владивостоке открыли памятник первому электропоезду
Во Владивостоке открыли памятник первому электропоезду

Во Владивостоке открыли памятник первому электропоезду

Экспозицию музея истории пригородного моторвагонного депо Первая речка пополнил экспонат под открытым небом

Сегодня, в рамках празднования 180-летия железных дорог России и 120-летия Дальневосточной железнодорожной магистрали во Владивостокской дирекции моторвагонного подвижного состава на станции "Первая речка" прошла торжественная церемония открытия памятника первому электропоезду серии ЭР9, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

"Идея увековечить память электропоезда рижского вагоностроительного завода принадлежит ветеранам депо. Это был первый электропоезд, пришедший в локомотивное депо станции Первая речка в 1963 году после завершения электрификации, который начал перевозить пассажиров на участке Владивосток - Надеждинская. С него начиналось бурное развития социально значимых для жителей и гостей Владивостока перевозок, и этот электропоезд считается настоящим символом пригородного сообщения в Приморье", - отметил главный инженер Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Геннадий Полыгалов.

Он подчеркнул, что в настоящее время на смену вагонам с деревянными сиденьями пришли современные электропоезда с вагонами 1-го и 2-го класса с более комфортабельными условиями, оснащенные климат-контролем, системой кондиционирования и беспроводными технологиями соединения с сетью Интернет.

В дальнейшем, экспонат в виде головной моторвагонной секции электропоезда "ЭР9-П" планируется оснастить историческими фотографиями и техническими средствами для проведения учебных занятий учащимся в железнодорожном лицее, а также для экскурсий школьников в целях популяризации профессии машиниста.   

Метки: ДВЖД, электропоезд

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