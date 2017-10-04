Во Владивостоке открыли памятник первому электропоезду

Сегодня, в рамках празднования 180-летия железных дорог России и 120-летия Дальневосточной железнодорожной магистрали во Владивостокской дирекции моторвагонного подвижного состава на станции "Первая речка" прошла торжественная церемония открытия памятника первому электропоезду серии ЭР9, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

"Идея увековечить память электропоезда рижского вагоностроительного завода принадлежит ветеранам депо. Это был первый электропоезд, пришедший в локомотивное депо станции Первая речка в 1963 году после завершения электрификации, который начал перевозить пассажиров на участке Владивосток - Надеждинская. С него начиналось бурное развития социально значимых для жителей и гостей Владивостока перевозок, и этот электропоезд считается настоящим символом пригородного сообщения в Приморье", - отметил главный инженер Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Геннадий Полыгалов.

Он подчеркнул, что в настоящее время на смену вагонам с деревянными сиденьями пришли современные электропоезда с вагонами 1-го и 2-го класса с более комфортабельными условиями, оснащенные климат-контролем, системой кондиционирования и беспроводными технологиями соединения с сетью Интернет.

В дальнейшем, экспонат в виде головной моторвагонной секции электропоезда "ЭР9-П" планируется оснастить историческими фотографиями и техническими средствами для проведения учебных занятий учащимся в железнодорожном лицее, а также для экскурсий школьников в целях популяризации профессии машиниста.