В Находке заключили под стражу завотделением профессиональных осмотров городской больницы

По ходатайству следователя Следственного комитета суд избрал в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ "Находкинская городская больница" меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ "Находкинская городская больница". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период времени с июля по сентябрь 2017 года обвиняемая организовывала в отделении профессиональных осмотров ГКБУЗ "Находкинская городская больница" выписку медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. Заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 тыс. до 42 тыс. рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт указанного отделения.

В рамках уголовного дела в кабинетах врачей проведены обыски, изъята документация, записные книжки, проведен обыск по месту жительства обвиняемой, где изъяты денежные средства в размере 1 млн. рублей и 40 тыс. долларов США. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Преступление раскрыто при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.