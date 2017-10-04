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Общество

03 октября 2017, 15:30
В Находке заключили под стражу завотделением профессиональных осмотров городской больницы

В Находке заключили под стражу завотделением профессиональных осмотров городской больницы

Решение о мере пресечения вынес суд

По ходатайству следователя Следственного комитета суд избрал в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ "Находкинская городская больница" меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ "Находкинская городская больница". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период времени с июля по сентябрь 2017 года обвиняемая организовывала в отделении профессиональных осмотров ГКБУЗ "Находкинская городская больница" выписку медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. Заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 тыс. до 42 тыс.  рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт указанного отделения.

В рамках уголовного дела в кабинетах врачей проведены обыски, изъята документация, записные книжки, проведен обыск по месту жительства обвиняемой, где изъяты денежные средства в размере 1 млн.  рублей и 40 тыс. долларов США. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Преступление раскрыто при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Метки: взятка, медицина, Находка, суд

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