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Общество

03 октября 2017, 15:00
В Центре современного искусства "Заря" состоится встреча с норвежским художником
В Центре современного искусства "Заря" состоится встреча с норвежским художником
В Центре современного искусства "Заря" состоится встреча с норвежским художником
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В Центре современного искусства "Заря" состоится встреча с норвежским художником

5 октября в 18:30 в кинозале ЦСИ "Заря" пройдет лекция Ивана Галузина "Голограмма памяти", организованная при поддержке посольства Норвегии

Иван Галузин — концептуальный художник, работающий в формате живописи, инсталляции, перформанса, видео, текста, кураторских практик. Для его деятельности характерен непрерывный диалог между материальными интересами, историей искусства и человеческим телом. Также художника интересует противоречие между аутентичностью и присвоением, копией и оригиналом, которое характеризует хрупкий процесс истории, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЦСИ "Заря".

На своей лекции Иван расскажет о норвежском современном искусстве, российско-норвежских проектах и работе куратором. Кроме того, художник затронет опыт организации независимых галерей в Осло и Мурманске на примере "The Withdrawal of the Red Army / Возвращение Красной Армии / Den røde armés tilbaketrekning" – международной художественной передвижной выставки современного искусства, в которой тесно переплелись художественные и исторические материалы. В ней были задействованы пять выставочных пространств в пяти городах двух стран. Каждое пространство с его окружением представляло уникальный набор трудностей и возможностей, и в каждом пространстве найдено нечто связующее, что сделало путь между нашими реальностями видимой.

Для справки: Иван Галузин (родился в 1979 году в Мурманске, СССР) – художник-куратор, получивший образование в Национальной академии изобразительного искусства, Осло. Участвовал в сольных и групповых выставках в Норвегии, России, Европе и США. Избранные выставки: Kristiansand Kunsthall, (2017), Gallery ChristianTorp (2017, 2016, 2012), Stavanger Kunstmuseum (2016), Astrup Fearnley Museum, (2015), Kunstnernes Hus, Осло (2015), Nordnorsk Kunstmuseum, (2015), UKS, Осло (2014), The Armory Show NewYork (2012), Kalmar Kunstmuseum, (2011); и др. Работы находятся в собраниях Kunst på arbeidsplassen, Norges Bank, Astrup Fearnley Museum, Preus Fotomuseum.

Живет и работает в Осло, Норвегия и Мурманске. Является создателем независимой галереи современного искусства Ч9 в Мурманске.

Метки: выставка, ЦСИ Заря

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