Какое будущее у биткойна в Китае?

В середине сентября Центробанк страны – Народный банк Китая – объявил о прекращении всех операций на рынке криптовалюты. Это касалось не только биткойна, но и всех других виртуальных единиц. На долю китайских криптовалютных бирж Okcoin и BTC China приходилось 22 процента мирового объема биткойнов к концу августа. Решение властей КНР потрясло мировые цены и взволновало местных инвесторов, сообщает ЕНВ.

"Власти ничего не понимают в биткойнах!" - говорит один из китайских инвесторов Чжан Яньхуа, являющийся основателем инвестиционного фонда, который был закрыт после того, как Пекин начал проводить реформы. Три месяца назад 50-летний мужчина создал небольшой инвестиционный фонд, однако его бизнес пришел в упадок, даже не успев окупить себя.

Противоположной точки зрения придерживается другой китайских игрок рынка, Сунь Минджи, который накупил биткойнов на более чем в 150 000 долларов США. "Я ничего не жду от правительства, но судьба биткойна не зависит от китайских властей", - заявил он.

Напомним, в середине сентября Национальная ассоциация интернет-финансов Китая – ответвление Центрального банка – вынесла решение об опасности виртуальных валют, сославшись на то, что виртуальная валюта все чаще используется в качестве инструмента преступной деятельности, например, в незаконном обороте наркотиков.

Биткойн также привлек многих обычных китайцев, которые потянулись на специально созданные площадки, благодаря невероятному и продолжающемуся всплеску цен на криптовалюту. "Популярность виртуальных монет уже породила "схемы пирамид и финансового мошенничества", - отметил экономист Пекинского университета Донг Симиао.

Критики решения правительства, наоборот, говорят о возросшейся "спекуляции" на сером рынке криптовалюты после официального запрета майнинга. По словам скептиков, это уже серьезно нарушило финансовую систему страны.

"Китай имеет долгосрочную озабоченность по поводу оттока капитала, который влияет на стоимость юаня, - парирует профессор Нью-Йоркского университета Дэвид Йермак. – В Китае не запретили биткойн, но запретили обмены с торговлей криптовалюты в спекулятивных целях. Это имеет много общего с проблемами в финансовой системе Китая, так что они, в действительности, обеспокоены ситуацией на внутреннем рынке", - сказал эксперт.

После объявлении о введении запрета цена биткойнов упала до 3300 долларов США. До этого, он стоил примерно $5 тысяч. Сейчас же он подрос на рынке КНР до $4400.

Виртуальная валюта создается с помощью технологии blockchain, которая публично записывает данные транзакций, включая уникальные буквенно-цифровые строки, которые идентифицируют покупателей и продавцов. Это очень выгодный, но долгий, дорогостоящий, энергоемкий процесс, требующий мощных серверов. От 60 до 70 процентов новых биткойнов в мире "майнится" в Китае, где местный лидер Bitmain имеет продвинутую инфраструктуру.

"Если запрет в ближайшие месяцы не будет отменен, то объемы производства крптовалюты в КНР существенно упадет, что заставит перевести мощности Китая в другие части мира. Таким образом усилятся позиции западных игроков, таких как BitFury", - предрекает управляющий партнер инвестиционного банка Bryan, Garnier & Co Грег Ревену.

В действительности, правительство КНР дает понять, что "жирный крест" на судьбе биткойнов в стране еще не поставлен. Судя по всему, власти Китая не хотят оставаться пощади Запада. Так, министерство промышленности КНР объявило на прошлой неделе о запуске исследовательской лаборатории, в которой будут совершенствовать технологию blockchain.