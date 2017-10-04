В Малайзии начался суд над женщинами, обвиняемыми в убийстве Ким Чен Нама

В Малайзии начался суд над двумя женщинами, которых обвиняют в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Женщины заявили о своей невиновности, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Доан Тхи Хьюнг из Вьетнама и Сити Айша из Индонезии в понедельник предстали на первых слушаниях перед высоким судом неподалеку от Куала-Лумпура.

Этих женщин обвиняют в убийстве Ким Чен Нама посредством нанесения ему на лицо смертельно опасного вещества нервно-паралитического действия VX в Международном аэропорту Куала-Лумпур в феврале нынешнего года.

На вопрос о том, понимает ли она содержание предъявленных обвинений, заданный через переводчика, одна из обвиняемых отрицательно покачала головой.

Адвокаты заявили о том, что в обвинительном заключении не приводятся имена четырех мужчин из Северной Кореи, которые, как полагают, давали указания этим женщинам. Юристы отметили, что обвинительное заключение не вполне ясно, дав понять, что защита намерена оспаривать обвинение.

Четверо северокорейских граждан, о которых идет речь, уже покинули Малайзию, как и ряд других лиц, в том числе сотрудник посольства Северной Кореи, в отношении которых велось расследование.

Согласно сообщениям, обе женщины заявили следователям, что они считали, что участвуют в розыгрыше для телевизионной передачи. В случае, если суд признает их виновными в убийстве, им грозит смертный приговор.