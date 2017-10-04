Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

03 октября 2017, 12:30
Во Владивостоке завершилась 26-я сессия ПИКЕС

Во Владивостоке завершилась 26-я сессия ПИКЕС

Ученые рассмотрели широкий спектр вопросов по изучению и мониторингу океанологических процессов

Во Владивостоке состоялось официальное закрытие 26-й сессии Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES/ПИКЕС). Встреча исследователей Северной Пацифики проходила на территории ДВФУ на острове Русском в период с 22 сентября по 1 октября. В рамках мероприятия проведено более 20 заседаний научных комитетов, групп и различных структур организации, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТИНРО-Центр.

Перед участниками выступили председатель ПИКЕС Чуль Пак и председатель Научного Совета Хироаки Сайто. В начале также состоялось торжественное вручение наград за лучший доклад в рамках каждого из комитетов ПИКЕС: FIS (комитет по рыбохозяйственным исследованиям), BIO (комитет по биологической океанографии), POC (комитет по океанографии и климату), MONITOR (комитет по мониторингу состояния морских экосистем), MEQ (комитет по качеству среды обитания), TCODE (технический комитет по обмену данными), HD (комитет по взаимодействию социальных, экономических и экологических аспектов природопользования).

Большое внимание ученые уделили обсуждению промежуточных результатов нескольких глобальных проектов ПИКЕС, таких как программа FUTURE (комплексная 10-летняя научная программа по изучению и прогнозированию реакции морских экосистем Северной Пацифики на климатические и антропогенные воздействия), а также NPESR3 (третий Отчет о состоянии морских экосистем Северной Пацифики). На заседаниях основных комитетов организации ученые рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся изучения и мониторинга океанологических процессов, влияния локальных, региональных и глобальных климатических изменений на состояние и биопродуктивность морских экосистем Тихого океана, тенденций в динамике эксплуатируемых водных биоресурсов, определению индикаторов антропогенного и природного воздействия на морскую среду, взаимосвязей социальных факторов с использованием ресурсов океана и "услуг" морских экосистем.

30 сентября и 1 октября прошли заседания Научного Совета и Управляющего Совета ПИКЕС, где были рассмотрены научные, финансовые, технические и организационные вопросы, связанные с деятельностью ПИКЕС.

Помимо научных мероприятий состоялись дружеские соревнования по спортивной гребле на "драконах", в которой приняли участие команды, сформированные из представителей разных стран. Товарищескую гонку выиграла команда сотрудников ТИНРО-Центра.

Россия четвертый раз принимала участников сессии ПИКЕС. Предыдущие встречи также проводили Росрыболовство и ТИНРО-Центр: дважды во Владивостоке (в 1999 году и в 2005 году) и один раз в Хабаровске (в 2011 году).

Следующая ежегодная встреча ПИКЕС пройдет в октябре - ноябре 2018 года в Йокогаме (Япония), ее основной темой будет комплексное понимание экосистемного разнообразия в северной части Тихого океана.

Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) создана в 1990 году. Ее цель – содействовать проведению морских научных исследований, и координировать их для углубления научных знаний об океане и о морских гидробионтах в регионе действия конвенции ПИКЕС, а также способствовать сбору и обмену научной информацией и статистическими данными.

Конвенция ПИКЕС подписана Россией, Канадой, КНР, Республикой Корея, США, Японией. Россия стала членом этой организации в 1994 году. Сессии ПИКЕС проходили в России трижды: в 1999 и 2005 годах во Владивостоке и в 2011 году в Хабаровске.

Метки: ПИКЕС, Росрыболовство, ТИНРО-Центр

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

До 56 миллионов "дальневосточных гектаров" дополнительно откроют для выдачиДо 56 миллионов "дальневосточных гектаров" дополнительно откроют для выдачи
вчера, 22:00
На Дальнем Востоке активно ведется работа по открытию "серых" территориальных зон
Банк России на защите прав заемщиковБанк России на защите прав заемщиков
вчера, 20:20
Вернуть свои деньги за страховку можно и без суда
Российские бриллианты могут стать инвестиционным активом мирового значенияРоссийские бриллианты могут стать инвестиционным активом мирового значения
02 октября 2017, 22:10
Электронная платформа "Восход" выбрана для сделок с новым электронным активом - D1 Coin

Последние новости

На индийские войска в Кашмире было совершено нападениеНа индийские войска в Кашмире было совершено нападение
сегодня, 12:30
Убит один военнослужащий
"Дороги Владивостока" и "Востокцемент" – был ли сговор?"Дороги Владивостока" и "Востокцемент" – был ли сговор?
вчера, 21:00
Администрация Владивостока не согласна с решением Арбитражного суда
Во Владивостоке открыли памятник первому электропоездуВо Владивостоке открыли памятник первому электропоезду
вчера, 17:40
Экспозицию музея истории пригородного моторвагонного депо Первая речка пополнил экспонат под открытым небом

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+