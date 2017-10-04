Во Владивостоке завершилась 26-я сессия ПИКЕС

Во Владивостоке состоялось официальное закрытие 26-й сессии Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES/ПИКЕС). Встреча исследователей Северной Пацифики проходила на территории ДВФУ на острове Русском в период с 22 сентября по 1 октября. В рамках мероприятия проведено более 20 заседаний научных комитетов, групп и различных структур организации, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТИНРО-Центр.

Перед участниками выступили председатель ПИКЕС Чуль Пак и председатель Научного Совета Хироаки Сайто. В начале также состоялось торжественное вручение наград за лучший доклад в рамках каждого из комитетов ПИКЕС: FIS (комитет по рыбохозяйственным исследованиям), BIO (комитет по биологической океанографии), POC (комитет по океанографии и климату), MONITOR (комитет по мониторингу состояния морских экосистем), MEQ (комитет по качеству среды обитания), TCODE (технический комитет по обмену данными), HD (комитет по взаимодействию социальных, экономических и экологических аспектов природопользования).

Большое внимание ученые уделили обсуждению промежуточных результатов нескольких глобальных проектов ПИКЕС, таких как программа FUTURE (комплексная 10-летняя научная программа по изучению и прогнозированию реакции морских экосистем Северной Пацифики на климатические и антропогенные воздействия), а также NPESR3 (третий Отчет о состоянии морских экосистем Северной Пацифики). На заседаниях основных комитетов организации ученые рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся изучения и мониторинга океанологических процессов, влияния локальных, региональных и глобальных климатических изменений на состояние и биопродуктивность морских экосистем Тихого океана, тенденций в динамике эксплуатируемых водных биоресурсов, определению индикаторов антропогенного и природного воздействия на морскую среду, взаимосвязей социальных факторов с использованием ресурсов океана и "услуг" морских экосистем.

30 сентября и 1 октября прошли заседания Научного Совета и Управляющего Совета ПИКЕС, где были рассмотрены научные, финансовые, технические и организационные вопросы, связанные с деятельностью ПИКЕС.

Помимо научных мероприятий состоялись дружеские соревнования по спортивной гребле на "драконах", в которой приняли участие команды, сформированные из представителей разных стран. Товарищескую гонку выиграла команда сотрудников ТИНРО-Центра.

Россия четвертый раз принимала участников сессии ПИКЕС. Предыдущие встречи также проводили Росрыболовство и ТИНРО-Центр: дважды во Владивостоке (в 1999 году и в 2005 году) и один раз в Хабаровске (в 2011 году).

Следующая ежегодная встреча ПИКЕС пройдет в октябре - ноябре 2018 года в Йокогаме (Япония), ее основной темой будет комплексное понимание экосистемного разнообразия в северной части Тихого океана.