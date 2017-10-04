Игорный инвестор Melco International выходит на японский рынок

Игорный бизнес семьи Хо, был основан отцом Лойренса, во многом, благодаря которому состоялось преобразование Макао из "сонного португальского форпоста" в игровой центр с доходами, превосходящими показатели Лас-Вегаса. Однако, Хо-младший, чья компания Melco International сегодня конкурирует с игровой империей отца, стремится вырваться за пределы знакомого семейного рынка с планами о серьезных вложениях в японский проект, сообщает ЕНВ.

В прошлом году японское правительство отменило высокие налоговые ставки на игорную деятельность. Melco International, чья чистая годовая прибыль оценивается журналом Forbes в размере 2,6 млрд. долл. США, по словам ее руководителя готова "взорвать" японскую игровую индустрию.

Отметим, что отцу Лоуренса Хо, Стэнли Хо, уже 95 лет. Он вышел на пенсию после серьезного падения в 2009 году, тогда ему была сделана операция по восстановлению коры головного мозга. На конференции CEO Forbes Global в Гонконге в среду его сын похвалил старшего Хо за то, что он "произвел революцию" в игорной отрасли. Однако, Лоуренс Хо сказал, что у его отца не было мотивации к тому, чтобы продолжать расти – в этом как раз-таки расходится философия отца и сына. "Моему отцу очень повезло, что он был монополистом на протяжении сорока лет, но правительство Макао хотело открыть рынок, и оно это сделало. Это было правильное решение", - сказал он.

В течение прошлого года в Макао наблюдалось оживление в доходах VIP-казино. Однако, под воздействие центральных властей, вскоре доходы игроков рынка в Макао могут уменьшиться. Совсем недавно Китай вдвое сократил лимит наличных денег для держателей карт UnionPay, посещающих анклав азартных игр, в целях сдерживания массового оттока капитала, вызванного падением юаня.

Лоуренс Хо сказал, что он уверен, что его лицензия на казино, истекающая в 2022 году вместе с другими, будет продлена. Melco International теперь стоит 4,36 млрд. долл. США в рыночной капитализации. Хо также отметил, что Макао будет оставаться основой для его бизнеса.

"Макао всегда будет лучшим интегрированным рынком игровых площадок в мире", - сказал он.