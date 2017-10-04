Более 1800 сказок и рассказов для детей прислали авторы из 16 стран мира в Приморье

С 15 августа по 1 октября 2017 года во Владивостоке проводился прием заявок на II международный литературный конкурс "Сказки волшебного лотоса". В нем приняли участие более 700 авторов из 16 стран мира и 77 российских регионов. Теперь на право стать лучшим русскоязычным произведением жанра в мире претендуют 1853 авторские работы. Жюри конкурса в течение месяца рассмотрит каждое из них и определит тройку призеров в пяти номинациях, сообщает ЕНВ.

В течение полутора месяцев участники проекта присылали свои работы для рассмотрения в пяти категориях конкурса. Поучительные сказки и рассказы по мотивам народных пословиц и поговорок участвуют в номинации "Народная мудрость". Для патриотических сказок и рассказов был создан раздел "Широка страна моя родная", для любителей мистических сюжетов – "Волшебный эликсир", а для лирических произведений о любви – "Стрела Амура". По многочисленным просьбам конкурсантов первого сезона "Сказок волшебного лотоса", прошедшего в Год литературы в России (2015 г.), организаторы проекта ввели номинацию для сказок и рассказов о дружбе – "В дружбе – правда".

Проект был организован Центром социальных инноваций "Чёрный куб" в 2015 году. В ходе первого сезона конкурса на суд жюри было прислано 1504 произведения из 15 стран мира. Отметим, что в этом году "Сказки волшебного лотоса-2017" стали еще более популярными у русскоязычных авторов. Организаторы сознательно пошли на уменьшение количества номинаций, чтобы усилить конкуренцию в конкурсе и не прогадали.

В результате, через сервис проекта в этом году детскими писателями было загружено 1853 произведения. Географию участников конкурса составили 16 государств (Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Великобритания, Дания, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Канада и США), а также 77 из 85 российских субъектов. На приморский конкурс были отправлены 27 произведений из 14 регионов Украины, 9 авторов прислали свои работы из ДНР и ЛНР. Конкурс показал, что великий русский язык любят во всем мире, даже там, где пытаются ограничить его применение.

По словам организаторов, критериями оценки присланных на конкурс работ станут краткость, законченность и ясность смысла сюжетов, актуальность тематики, мастерство и грамотность участников, умения авторов использовать литературные приемы и средства, оригинальность, чувствительность и эмоциональность произведений. Кроме того, в сказках и рассказах победителей и призеров проекта должен быть отражен авторский стиль и концепция.

Произведения победителей и призеров конкурса будут опубликованы во втором сборнике сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса". Кроме того, партнёр конкурса, группа компаний "Славда", определит и наградит специальным призом самого талантливого ребенка, принявшего участие в литературном проекте. С этого года экологически чистая продукция известного дальневосточного холдинга доступна для самых маленьких. В компании запустили новую линию воды "Славда для малышей", которую рекомендуется вводить в рацион новорожденных с первых дней жизни. По сути, по инициативе "Slavda Group" была создана отдельная номинация для детей, поскольку, согласно общим правилам, конкурсанты всех возрастов участвовали в проекте на равных условиях.

Отметим, что международный литературный конкурс "Сказки волшебного лотоса" ранее был отмечен на высшем уровне главой государства. Так, с недавнего времени, сборник сказок первого сезона проекта, выпущенный издательством Дальневосточного федерального университета при финансовой поддержке ЦСИ "Чёрный куб", хранится в Библиотеке Президента Российской Федерации.