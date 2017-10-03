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Политика

03 октября 2017, 09:10
По мнению опрошенных, губернаторов чаще всего снимают за коррупцию, неспособность руководить и за положение региона в социальной сфере

Жители Дальнего Востока назвали главные причины отставок губернаторов

По мнению опрошенных, губернаторов чаще всего снимают за коррупцию, неспособность руководить и за положение региона в социальной сфере

На прошлой неделе Центр социальных инноваций "Чёрный куб", после первых отставок глав регионов, начал исследование общественного мнения в Дальневосточном федеральном округе в области феномена ротации губернаторов. В течение семи дней специалисты центра со слов обычных граждан выясняли, за что могут снять руководителя региона, сообщает ЕНВ.

По мнению 8215 дальневосточников, принявших участие в социологическом исследовании, президент страны чаще всего принимает решение о снятии с поста высшего должностного лица субъекта в случае высокого уровня коррупции в регионе (на это указали 53,7% опрошенных) или если губернатор просто-напросто не справляется со своими обязанностями (52,1%). Отметим, что каждый участник опроса мог назвать три причины, отвечая на вопрос "Какие три критерия для снятия главы региона (губернатора) президентом РФ, Вы бы выделили?"

Действительно, наиболее резонансные случаи замены губернаторов за последние годы связаны с коррупционными делами в регионах. Так, в этом году было начато рассмотрение дела по существу в отношении экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Еще более резонансный случай заведения уголовного дела и освобождения от должности с формулировкой президента "в связи с утратой доверия" произошел с бывшим руководителем республики Коми Вячеславом Гайзером, которого сегодня следствие обвиняет в организации ОПГ на территории региона.

Что касается второго по популярности ответа дальневосточников, то некоторые губернаторы сегодня при проведении Кремлем ротации, похоже, уже понимают, что не справляются с возложенными на них обязанностями. Так, на прошлой неделе заявления об уходе на имя президента написали сразу два руководителя субъектов – Виктор Толоконский (Красноярский край) и Рамазан Абдулатипов (республика Дагестан). Отставку первого глава государства подтвердил на прошлой неделе, в пятницу. Официального решения по главе Дагестана со стороны президента пока не было.

Среди других наиболее упоминаемых ответов на вопрос исследования следует выделить упадок социальной сферы в регионах (43,9%), низкий уровень легитимности власти в субъектах (29,5%), неудовлетворительные экономические показатели (22,2%), отсутствие ощутимых результатов (успехов) в региональной политике (18,6%). Отметим, что каждый из этих критериев близок к тем, что были сформулированы администрацией президента при решении кадрового вопроса по губернаторам. Речь идет о "состоянии социальной сферы и социального самочувствия жителей регионов", "состоянии и динамики развития финансово-экономической сферы", "электоральных показателей губернаторов", "отсутствии межэлитных конфликтов".

Примечательно, что только в 12% случаев жители дальневосточного региона допустили мысль о снятии президентом главы субъекта по причине его полной неэффективности – не способности контролировать ситуацию в регионе или вовсе халатности по отношению к своей работе.

Напомним, за последние полторы недели с должности главы региона были отправлены в отставку 4 губернатора: главы Красноярского края (Виктор Толоконский), Самарской (Николай Меркушкин) и Нижегородской областей (Валерий Шанцев), а также Ненецкого автономного округа (Игорь Кошин).

Метки: губернаторы, исследование, отставки, Черный куб

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