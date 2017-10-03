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Экономика

02 октября 2017, 22:10
Проект D1 Coin

Российские бриллианты могут стать инвестиционным активом мирового значения

Электронная платформа "Восход" выбрана для сделок с новым электронным активом - D1 Coin

Электронная платформа "Восход", созданная Ассоциацией "НП РТС" и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), выбрана для сделок с новым электронным активом, обеспеченным бриллиантами - D1 Coin. Таким образом, российские бриллианты - в их новой цифровой форме - могут стать инвестиционным активом мирового значения, уверен Алексей Чекунков. По информации компании Diamundi Pte Ltd, которая стала создателем D1 Coin, общая номинальная стоимость всех D1 Coin до конца 2018 года составит около 1 млрд долларов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ФРДВ.

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и член Наблюдательного совета АК "Алроса" Алексей Чекунков прокомментировал: "На Дальнем Востоке сосредоточено более 40% мировых запасов алмазов и треть их мирового производства. Проект D1, основанный на передовых финансовых и криптографических технологиях, является хорошим примером реализации колоссального потенциала территории и позволит привлечь новые инвестиции на Дальний Восток России. Российские бриллианты - в их новой цифровой форме - могут стать инвестиционным активом мирового значения. План по размещению D1 на 1 млрд долларов достаточно амбициозен, однако потенциал всего рынка токенизации ценных ресурсов нашего Дальнего Востока измеряется сотнями миллиардов долларов. Уверен, что данный рынок находится только в начале большого пути".

Напомним, D1 Coin – это криптоактив на базе блокчейн сети Ethereum, обеспеченная бриллиантами инвестиционного качества. Каждый D1 Coin обеспечен 1/1000 карата эталонного бриллианта и выпускается под каждый бриллиант в количестве, рассчитанном нейросетью - D1 Matrix – на основе ряда характеристик и анализа рынка. Владелец определенного количества D1 Coin сможет обменять их на выбранный бриллиант в любое время.

Все бриллианты, обеспечивающие D1 Coin, сертифицированы и получены от мировых производителей высшего класса - таких, как "Алроса". Драгоценные камни будут храниться в специальных хранилищах в Сингапуре и Швейцарии. Данные об общем количестве выпущенных D1 и бриллиантов, переданных на хранение, будут публиковаться на сайте www.d1coin.io и проверяться ведущими мировыми аудиторами.

Президент Ассоциации "НП РТС" Роман Горюнов уверен, что для электронной платформы "Восход" выбираются проекты, которые несут в себе минимальные риски, каким является и ICO Diamundi Pte, где криптоактив D1 обеспечен стоимостью бриллиантов:

"При запуске подобных продуктов можно с использованием практического опыта вырабатывать разумную регуляторную базу, которая с одной стороны будет предполагать необходимую защиту инвесторов, с другой - позволит в принципе создавать и продавать такие новые продукты", - говорит специалист .

Отметим, что это уже второй электронный актив, для сделок с которым выбран "Восход". 22 сентября была достигнута договоренность с фермерским кооперативом LavkaLavka о взаимодействии по размещению электронного актива Вiocoin в электронной системе "Восход" с целью создания на Дальнем Востоке российских фермерских и сельскохозяйственных компаний.

В августе 2017 года Банк России зарегистрировал правила клиринга, которые позволяют реализовывать торговлю цифровыми активами на электронной платформе "Восход". Ассоциация "НП РТС" запустила систему в тестовую эксплуатацию и, разделяя озабоченность мегарегулятора защитой прав инвесторов при работе с криптоактивами, готовится к старту проекта после согласования механизмов работы и инструментов со стороны Банка России.

Развитие "Восхода" поддерживают ключевые государственные институты развития: "Сколково -Венчурные инвестиции" (рассматривает возможность привлечения средств на "Восходе" резидентов "Сколково") и ФРДВ (входит в Группу Внешэкономбанка). Основатель Diamundi Хоги Хюн заявил, что "воодушевлен предстоящим запуском D1 Coin и новыми возможностями расширения доступности такого традиционного инструмента сбережения, как бриллиант, для широкого круга лиц".

Метки: Восход, криптовалюта, ФРДВ

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