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Общество

02 октября 2017, 17:40
Водитель внедорожника погиб из-за своей ошибки на трассе "Хабаровск-Владивосток"

Водитель внедорожника погиб из-за своей ошибки на трассе "Хабаровск-Владивосток"

Автоавария произошла в светлое время суток

В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 674 км гострассы "Хабаровск-Владивосток". На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, сообщает ЕНВ.

По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо двигался со стороны города Владивостока в направлении Уссурийска. При прохождении 674 км гострассы водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля марки Тойота Виц, совершив с ним столкновение.

В результате удара водитель автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо потерял управление и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием транспортного средства. В результате водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады врачей.

Автоавария произошла в светлое время суток. На момент происшествия водительский стаж погибшего составлял 4 года. В 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации.

Метки: ДТП

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