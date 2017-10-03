Свободный порт Владивосток пополнился новыми проектами

Резидентами свободного порта Владивосток на прошедшей неделе, с 22 по 28 сентября 2017 года, стали 4 компании. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Новые инвестиционные проекты будут реализованы на территории Приморского края. Общий объем частных капиталовложений составит 180 млн рублей. Реализация проектов позволит создать 45 новых рабочих мест в регионе.

Компания "КСО "Поющие пески" создаст туристический комплекс в Лазовском районе близ острова Петрова. Проект включает в себя строительство летних гостевых домиков, кафе, административного здания, также, будет создана необходимая инженерная инфраструктура. Объем инвестиций составит более 9 млн рублей, реализация проекта позволит создать 8 новых рабочих мест.

По словам директора компании "КСО "Поющие пески" Евгении Ольшановой: "Туристическая отрасль Приморья активно развивается и является перспективным направлением инвестирования. Проект станет первым этапом в развитии комплекса. В дальнейшем планируется создание круглогодичного комплекса".

Инвестиционный проект по организации придорожного комплекса во Владивостоке реализует компания "Родник". В рамках проекта будут создан пункт СТО, автомойка, автостоянку вместимостью на 150 машин и кафе.

Как отмечает директор компании "Родник" Элла Зубова, задача проекта обеспечить качественный сервис для автовладельцев, сосредоточив в одном месте весь комплекс услуг". Объем инвестиций составит более 9 млн рублей, планируется создать 11 новых рабочих мест. Новый автокомплекс будет расположен в районе ул. Военное шоссе во Владивостоке.

Другим проектом станет производство профильных труб для строительства заборов и каркасов для теплиц компании "Завод комплексных металлических решений" в городе Артем.

Компания "Гранат" в статусе резидента свободного порта планирует создать авиационный учебный центр в городе Артём. В рамках инвестиционного проекта резидент построит авиационную инфраструктуру для базирования, технического и наземного обслуживания воздушных судов гражданской авиации, а также подготовит учебный класс для лётного и инженерно-технического состава.

Как отмечает генеральный директор компании "Гранат" Василий Чихунов, жители Приморского края проявляют серьезный интерес к парашютному и авиаспорту. "Сегодня компания располагает достаточной базой для реализации проекта. Серьезный накопленный опыт в авиации, участие в санитарных эвакуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий позволяют нам говорить о реализации значимого для региона проекта".

С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 496 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 трлн рублей и перспективой создать более 66 тысяч рабочих мест.