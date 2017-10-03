Правительство России обеспечит авиазавод "Прогресс" заказами

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина в Приморском крае будет обеспечена заказами на строительство вертолетов со стороны госкорпораций и госкомпаний. Соответствующее поручение Президент РФ Владимир Путин дал Правительству России по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ в сентябре этого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина - одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России, входит в холдинг АО "Вертолёты России". Здесь производят ударно-разведывательные вертолёты Ка-52 "Аллигатор", а также ведут подготовку к производству военно-морского вертолета Ка-52К и гражданского Ка-62. На заводе "Прогресс" трудятся более шести тысяч человек.

Арсеньев – один из девяти населенных пунктов Приморского края, который относится к моногородам. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина является градообразующим предприятием.

"Проработать вопрос обеспечения публичного акционерного общества "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина заказами на строительство вертолётов со стороны государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, а также их дочерних обществ и компаний топливно-энергетического комплекса", - поручил Владимир Путин.

Напомним, Президент России Владимир Путин посетил Дальний Восток с рабочим визитом в начале сентября. Глава государства провел заседание Президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока, принял участие в пленарном заседании третьего Восточного экономического форума, дал старт 5 предприятиям с объемом частных инвестиций 67 млрд рублей. Он также посетил судостроительный комплекс "Звезда" в ТОР "Большой Камень" и принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса.