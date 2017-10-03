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Китай

02 октября 2017, 12:00
Несколько тысяч протестующих выступили против действий китайского правительства в Гонконге

Несколько тысяч протестующих выступили против действий китайского правительства в Гонконге

Почти пять тысяч человек вышли в центр города

Люди в Гонконге вышли на улицы, чтобы выразить протест против того, что, по их словам, является усилением давления в отношении демократических институтов со стороны китайского правительства, сообщает ЕНВ.

Как отмечает полиция города, в марше протестующих приняли участие около 4300 человек, которые были организованы политическими партиями и другими гражданскими группами, призывающими к демократизации в Гонконге. Протестующие прошли примерно 3 километра от центра города Гонконга до правительственных зданий в воскресенье.

Демонстранты выкрикивали свои протестные лозунги по поводу того, чтобы правительство не злоупотребляло своей властью. Другие потребовали отставки министра юстиции Гонконга.

Отметим, что центральное правительство в Пекине предоставило Гонконгу высокую степень автономии в рамках лозунга "одна страна, две системы". Однако, по мнению демонстрантов, эти лозунги далеко не всегда исполняются. Например, несколько законодателей Гонконга были лишены своих должностей за то, что не приняли клятвы в соответствии с официальными стандартами, продиктованными лидерами на материковом Китае, а некоторые лидеры демократии в Гонконге были приговорены к тюремному заключению за организацию и участие в прошлых масштабных протестах.

Метки: Гонконг, протест

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