Подавляющее большинство каталонцев проголосовали за независимость от Испании

Правительство Каталонии объявило, что избиратели в регионе в подавляющем большинстве поддержали идею независимости от Испании на референдуме, состоявшемся в воскресенье, сообщает ЕНВ.

Согласно заявлению правительства Каталонии, предварительные результаты показали, что, по меньшей мере, 90 процентов избирателей проголосовали за независимость. Глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон выступил по местному телевидению. Во время эфира он заявил, что может в одностороннем порядке объявить независимость Каталонии.

Это объявление, несомненно, подпитывает раскол с центральным правительством, поскольку премьер-министр Испании Мариано Рахой ясно дал понять, что референдум является неконституционным, и власти страны его не признают.

После объявления первых результатов референдума в Барселоне тысячи людей вышли на улицы. Конфликт, который разгорался годами, начал уже проявляться. В столице Каталонии уже начались столкновения с полицией.