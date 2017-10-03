В Пограничном районе Приморья уничтожено 400 тысяч кустов дикорастущей конопли

На территории Пограничного района Приморского края продолжается межведомственная оперативно–профилактическая операция "Мак-2017". Процедура направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. В ходе операции сотрудники полиции обнаружили 400 тысяч кустов дикорастущей конопли, 4 очага которой расположились на участке в 3 гектара, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД по Приморскому краю.

Очаги произрастания дикорастущей конопли обнаружены в районе сел Духовское, Нестеровка, Барано-Оренбургское, Барабаш-Левада и Украинка. Специалисты выявили 4 очага произрастания дикорастущей конопли на территории района общей площадью свыше 3 гектаров.

Уничтожение дикорастущих растений осуществляется сотрудниками полиции совместно с мобильной группой, которая была сформировано совместно с чиновниками Пограничного района. Так, путем сжигания и опрыскивания гербицидами уничтожено 400 тысяч кустов дикорастущей конопли.

Сотрудники полиции также проводят мероприятия по правовому информированию граждан, во время которых разъясняют нормы действующего законодательства. Так, они указывают на ответственность жителей края за наркопреступления и предлагают вовремя сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков.

Стоит дополнительно указать, что к фактам незаконного оборота и хранения наркотиков также относятся и незаконные посевы и очаги произрастания наркосодержащих растений.