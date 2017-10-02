Популярность туристического направления пассажиров из Южной Кореи во Владивосток растет

По словам гендиректора аэропорта Владивостока Игоря Лукишина, популярность туристического направления пассажиров юз Южной Кореи во Владивосток растет. До конца летнего расписания авиакомпания Jeju Air будет выполнять рейсы во Владивосток четыре раза в неделю, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-центр Международного аэропорта Владивостока.

Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

С октября текущего года между Владивостоком и Южной Кореей планируется выполнять до 40 рейсов в неделю. За 8 месяцев 2017 года на южнокорейском направлении было осуществлено более 240 тыс. перевозок пассажиров, это на 36% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Руководство Владивостокского аэропорта рассчитывает на долгосрочное и успешное сотрудничество в рамках "открытого неба" между городами двух стран.

Напомним, база авиакомпании Jeju Air расположена в южнокорейском городе Чеджу. В распоряжении перевозчика - самолеты Boeing 737-800 и Bombardier Dash 8 Q400. Договор о безвизовом режиме между РФ и Республикой Корея был подписан главами государств в ноябре 2013 года.