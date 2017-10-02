Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

01 октября 2017, 12:50
Госдолг Приморья сократился почти в два раза

Госдолг Приморья сократился почти в два раза

Региональная "Долговая политика" принесла свои первые плоды

Долговая политика Приморского края на 2016-2018 годы, утвержденная Распоряжением Администрации от 4 июня 2015 года, принесла свои первые плоды. За последние четыре года госдолг Приморья сократился почти в два раза и сейчас составляет 4,98 миллиарда рублей, сообщает ЕНВ.

Основные задачи "Долговой политики" – сокращение дефицита бюджета края и минимизация госдолга – выполняются успешно.

В ходе рабочего совещания по вопросам финансов, губернатору региона доложили, что в этом году край вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки. 

В частности, по информации Администрации Приморского края, директор краевого департамента финансов Татьяна Казанцева доложила об улучшении ситуации в Приморье с государственным долгом и позитивной динамике, которая наблюдается последние несколько лет.

"По состоянию на текущую дату государственный долг Приморского края составляет 4,98 миллиарда рублей, в том числе 3,78 миллиарда – бюджетные кредиты, коммерческие кредиты у субъекта отсутствуют. За четыре года краевой госдолг снизился в 1,8 раза, с 8,82 миллиардов рублей. Снижение объемов госдолга позволяет нам сокращать расходы на его обслуживание и направлять эти средства на социально значимые направления", – отметила руководитель ведомства.

Также, за последние три года снизилась долговая нагрузка в процентном соотношении к налоговым и неналоговым доходам в процентном соотношении 16,7% (2014 год) и 7,4% (2017 год).

Отметим, что на этой неделе губернатор Владимир Миклушевский в ходе своей поездки в Москву принял участие в работе заседания равительственной комиссии по региональному развитию. На мероприятии обсуждались объемы и принципы предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным в 2018 году, прогнозные основные параметры консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на следующий год и другие вопросы.

Метки: АПК, долг

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

На ДВ зафиксирована худшая явка за пять лет и наибольшая доля зарегистрированных кандидатовНа ДВ зафиксирована худшая явка за пять лет и наибольшая доля зарегистрированных кандидатов
29 сентября 2017, 14:20
Итоги прошедших выборов на Дальнем Востоке и электорального цикла подвели эксперты
За прогулы народным избранникам в Приморском крае "скостят" зарплатыЗа прогулы народным избранникам в Приморском крае "скостят" зарплаты
28 сентября 2017, 19:20
"Дурной пример" плохого поведения регионам подают депутаты Государственной Думы
Приморские депутаты встали на защиту рыбаков-любителейПриморские депутаты встали на защиту рыбаков-любителей
28 сентября 2017, 13:00
Законодатели объяснили чиновникам, что в прибрежных водах не поймать на удочку ни камбалы, ни наваги

Последние новости

Популярность туристического направления пассажиров из Южной Кореи во Владивосток растетПопулярность туристического направления пассажиров из Южной Кореи во Владивосток растет
вчера, 13:00
Авиакомпания Jeju Air будет выполнять рейсы в столицу Приморья четыре раза в неделю
"Ювелирный" обман покупателей во Владивостоке"Ювелирный" обман покупателей во Владивостоке
30 сентября 2017, 14:00
В паутину мошенников попасть легко
В Южной Корее запретили вывод денег через системы виртуальных валютВ Южной Корее запретили вывод денег через системы виртуальных валют
30 сентября 2017, 13:20
О конкретных санкциях к биткоин-биржам, продолжавшим торговлю, пока не сообщается

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.09.2017 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня 1
19.09.2017 12:00
Во Владивостоке подвели итоги VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга" 1
22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+