Долговая политика Приморского края на 2016-2018 годы, утвержденная Распоряжением Администрации от 4 июня 2015 года, принесла свои первые плоды. За последние четыре года госдолг Приморья сократился почти в два раза и сейчас составляет 4,98 миллиарда рублей, сообщает ЕНВ.



Основные задачи "Долговой политики" – сокращение дефицита бюджета края и минимизация госдолга – выполняются успешно.

В ходе рабочего совещания по вопросам финансов, губернатору региона доложили, что в этом году край вошел в десятку российских регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки.

В частности, по информации Администрации Приморского края, директор краевого департамента финансов Татьяна Казанцева доложила об улучшении ситуации в Приморье с государственным долгом и позитивной динамике, которая наблюдается последние несколько лет.

"По состоянию на текущую дату государственный долг Приморского края составляет 4,98 миллиарда рублей, в том числе 3,78 миллиарда – бюджетные кредиты, коммерческие кредиты у субъекта отсутствуют. За четыре года краевой госдолг снизился в 1,8 раза, с 8,82 миллиардов рублей. Снижение объемов госдолга позволяет нам сокращать расходы на его обслуживание и направлять эти средства на социально значимые направления", – отметила руководитель ведомства.

Также, за последние три года снизилась долговая нагрузка в процентном соотношении к налоговым и неналоговым доходам в процентном соотношении 16,7% (2014 год) и 7,4% (2017 год).

Отметим, что на этой неделе губернатор Владимир Миклушевский в ходе своей поездки в Москву принял участие в работе заседания равительственной комиссии по региональному развитию. На мероприятии обсуждались объемы и принципы предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным в 2018 году, прогнозные основные параметры консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на следующий год и другие вопросы.