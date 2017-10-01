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Общество

30 сентября 2017, 14:00
"Ювелирный" обман покупателей во Владивостоке

"Ювелирный" обман покупателей во Владивостоке

В паутину мошенников попасть легко

Покупателей в продуктовых магазинах обманывают часто, нагло и безнаказанно. Большинство потребителей привыкли к мошенническим схемам продуктового ритейла и смирились: 10-20 украденных рублей "погоду" не сделают. А как быть, если суммы доходят до десятков тысяч рублей? Нередко, именно в таких объемах отрабатывают "кровные" клиентов некоторые ювелирные магазины Владивостока.  В мошеннических схемах золотого бизнеса разбирались ЕНВ.

В соцсетях нередко встречаются гневные посты, касающиеся деятельности местной, приморской "ювелирки". Один из таких комментариев опубликован на ресурсе ОТВ, но суть его проста: покупательница оставила в одном из ювелирных магазинов залог за серьги, которые собиралась покупать через некоторое время. Вскоре ей позвонили и сообщили: изделие, которое ей так понравилось, подорожает через три дня. Не желая переплачивать, клиентка приехала в салон, чтобы выкупить украшение по "старой" цене, однако, выяснилось, что одна из сережек – с дефектом. Устранение займет те же самые пресловутые три дня. Как говориться, хочешь – не хочешь, а переплатишь. Как итог – возмущение покупателя, хамство продавца, испорченное настроение и потеря денег.

"Случай, привлекший внимание наших журналистов, оказался лишь единичным в огромной цепи подобных происшествий в магазинах этой сети. Мы просим всех, пострадавших от действий нечистых на руку продавцов ювелирных изделий, обращаться в редакцию "Автопатруля", возможно, журналисты смогут привлечь внимание соответствующих органов, если жалобы обычных физических лиц натыкаются на стену молчания", - обратились к приморцам наши коллеги с ОТВ.

Профессиональные игроки "ювелирного" бизнеса комментируют ситуацию так:

Если в салоне вам предложили оставить залог за ювелирное украшение, помните – такие действия расцениваются как уголовно наказуемые. "Ювелирке" залоги брать с покупателей запрещено. Если все-таки залог оставлен, покупатель имеет право вернуть его в любое время по первому требованию. Если выбранное ювелирное украшение – с заводским дефектом, выставлять его на продажу категорически запрещено.

Если ваши права нарушили, в первую очередь, необходимо звонить вышестоящему руководству магазина. Телефоны должны быть указаны в "Уголке покупателя". Второй шаг – обращение в органы Роспотребнадзора. Третий – "Палата пробирного надзора РФ". "Воз и ныне там"? Остается последняя инстанция – суд.

"Порой, суммы, которые теряют покупатели в результате мошеннических схем, доходят до ста тысяч рублей, – отмечает вице-президент клуба "Российская ювелирная торговля", гендиректор сети магазинов "Золотой Ажур" Надежда Ткаченко. – Как вице-президент клуба "Российская ювелирная торговля" жалобы от граждан на некоторые ювелирные сети мне поступают регулярно, и в большом количестве. Часто приходится объяснять людям, что, к сожалению, в таких ситуациях, чаще всего, вернуть деньги можно только через суд".

Чтобы не проходить "круги Ада", совет один: перед тем, как решиться на покупку ювелирного украшения, стоит провести собственный мониторинг салонов и выбирать тот, который попадает под понятия "проверенный годами" и "надежный". 

Метки: Роспотребнадзор, ювелирные украшения

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