Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

30 сентября 2017, 13:20
В Южной Корее запретили вывод денег через системы виртуальных валют

В Южной Корее запретили вывод денег через системы виртуальных валют

О конкретных санкциях к биткоин-биржам, продолжавшим торговлю, пока не сообщается

Представители комиссии по финансовым услугам правительства Южной Кореи в пятницу заявили, что в стране вводится запрет на сбор денег через все формы виртуальных валют. Ранее аналогичные ограничения были введены в Китае, сообщает ЕНВ.

 

В комиссии по финансовым услугам уточнили, что все виды виртуальных монет (ICO) будут запрещены, так как торговля криптовалютами "должна контролироваться и контролироваться строго". "Штрафные санкции" предусмотрены в отношении финансовых учреждений и любых сторон, участвующих в выпуске ICO, было добавлено в заявлении, в котором, однако, не уточнялись подробности санкций.

"Вывод средств через ICO, по-видимому, набирает все большую популярность по всему миру, и наша оценка заключается в том, что в Южной Корее также ICO также растет", - отметили в ведомстве после консультаций с министерством финансов, Банком Кореи и Национальной налоговой службой.

Решение о запрете ICO в качестве инструмента сбора средств было принято, поскольку правительство Южной Кореи рассматривает рост рынка криптовалют в качестве риска для увеличения финансового мошенничества. 

 

Метки: биткоин, Южная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Популярность туристического направления пассажиров из Южной Кореи во Владивосток растетПопулярность туристического направления пассажиров из Южной Кореи во Владивосток растет
сегодня, 13:00
Авиакомпания Jeju Air будет выполнять рейсы в столицу Приморья четыре раза в неделю
Мэр Сеула подал жалобу на бывшего президента Южной Кореи Ли Мён БакаМэр Сеула подал жалобу на бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака
20 сентября 2017, 16:50
Глава столичного города обратился в прокуратуру в связи с предполагаемой кампанией по его травле спецслужбами страны
Южная Корея и США провели совместные авиационные ученияЮжная Корея и США провели совместные авиационные учения
19 сентября 2017, 13:20
В учениях приняли участие 10 военных самолетов

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.09.2017 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня 1
19.09.2017 12:00
Во Владивостоке подвели итоги VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга" 1
22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+