В Южной Корее запретили вывод денег через системы виртуальных валют

Представители комиссии по финансовым услугам правительства Южной Кореи в пятницу заявили, что в стране вводится запрет на сбор денег через все формы виртуальных валют. Ранее аналогичные ограничения были введены в Китае, сообщает ЕНВ.

В комиссии по финансовым услугам уточнили, что все виды виртуальных монет (ICO) будут запрещены, так как торговля криптовалютами "должна контролироваться и контролироваться строго". "Штрафные санкции" предусмотрены в отношении финансовых учреждений и любых сторон, участвующих в выпуске ICO, было добавлено в заявлении, в котором, однако, не уточнялись подробности санкций.

"Вывод средств через ICO, по-видимому, набирает все большую популярность по всему миру, и наша оценка заключается в том, что в Южной Корее также ICO также растет", - отметили в ведомстве после консультаций с министерством финансов, Банком Кореи и Национальной налоговой службой.

Решение о запрете ICO в качестве инструмента сбора средств было принято, поскольку правительство Южной Кореи рассматривает рост рынка криптовалют в качестве риска для увеличения финансового мошенничества.