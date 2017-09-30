Андрей Ищенко: Власти и застройщики должны идти на встречу друг к другу

В чем реальная причина обрушения подпорной стены на улице Станюковича? Отразился ли экономический кризис на строительном рынке? За сколько, в среднем, житель Владивостока может приобрести квартиру на данный момент? Выгодно ли сейчас вкладываться в недвижимость? Эти и другие вопросы корреспондент ЕНВ задал депутату Законодательного Собрания Приморского края Андрею Ищенко.



Уже почти четыре месяца улица Станюковича в районе Эгершельда не имеет сквозного проезда. В чем причина обрушение подпорной стены в районе улицы? Как такое могло произойти с вашей точки зрения?



Ситуация довольно неприятная и в строительной отрасли нашего края такие случаи происходят очень редко. Мы лично разобрали данную ситуацию, и, по моему мнению, это стечение нескольких обстоятельств. Так, допущены ошибки при проектировании, поскольку высота конструкции, которая возводилась, была около 22 метров. К тому же, были допущены ошибки при строительстве подпорной конструкции. И, ко всему прочему, там, где работают люди, всегда присутствует человеческий фактор и возможность ошибок со стороны людей. Самое главное в этой ситуации то, что не было жертв.



Но обрушение произошло почти в центре города, поблизости расположено большое количество зданий, как строители могли допустить эту ситуацию?



Изначально была построена специальная конструкция. Временная подпорная стена рассчитывается и проектируется заранее. Эта стена должна была якориться в сопку. Здесь больше играет стечение неблагоприятных обстоятельств. Напомню, это произошло с наступлением тепла в феврале, строители не успели возвести многоуровневую парковку, они рассчитывали, что выполнят фундамент еще зимой и сделают отсыпку, благодаря чему низ подпорной стены будет укреплен. Но либо финансовая составляющая подкачала, либо сыграли производственные моменты. В тоге, строители не сдали фундамент парковки и, тем самым, она стала рушиться снизу. Это хорошо видно на видео, которое ранее выложили в интернет.



Вы возглавляете крупную строительную компанию, случались когда-либо у вас такие инциденты?



К счастью, у нас такого не происходило. И еще раз хочу повторить, что в строительной отрасли Приморского края подобные происшествия происходят на стройплощадках очень редко, в первую очередь, если речь идет о производственных браках, обрушениях конструкций и т.п. Но, не скрою, к сожалению, распространен травматизм и даже гибель людей. Но мы работаем над повышением безопасности в строительной сфере региона. Соблюдаем все нормы техники безопасности. Если взять статистику, такие случаи в нашем крае единичные.



Отразился ли экономический кризис на строительном рынке?



Рынок уменьшается, и застройщики отмечают, что у людей снижается покупательская способность. Мы это все можем наблюдать в торговых рядах, центрах – покупателей все меньше и меньше. То же самое происходит на нашем рынке недвижимости. Все меньшее количество людей приобретают жилье на стадии строительства и здесь уже мы, застройщики, опираемся на методы удержания клиента западной части страны и не сбавляем темпы строительства, потому что строительство – это непрерывный процесс. На самом деле, есть определенные негативные издержки, например, изменение спроса на площадь покупаемых квартир. Еще пять лет назад люди, в среднем хотели 50-55 квадратных метров. Сейчас тенденция снижается, и нормальной однокомнатной квартирой считается 27-35 квадратных метров. Это диктуется тем, что стоимость квадратного метра, умноженное на площадь жилья, была достаточной, чтобы люди могли в квартире нормально жить. У людей была возможность оплатить жилье в рассрочку либо накоплениями. Сейчас чаще всего используются ипотечные сделки.



За сколько, в среднем, житель Владивостока может приобрести квартиру на данный момент?



Цены на жилье во Владивостоке начинаются от 1 миллиона 600 тысяч рублей. В целом же, рынок жилья сейчас диктует такие условия, что цена на квадратный метр квартиры, помноженная на площадь однокомнатной квартиры, будет колебать стоимость квартиры на отметке от 2 миллионов. Стоит отметить, что речь идет о крупнопанельном строительстве, а не монолитно-каркасном. Большой плюс в том, что панельные дома быстрее возводятся.



Выгоден ли сейчас строительный бизнес в Приморском крае?



Строительство жилья – это выгодный бизнес, однако не каждый руководитель может возглавить компанию-застройщик и развивать строительный бизнес, лавировать между законом, бюрократией, строительными нормами. Рынок жилья во Владивостоке довольно узок. Так, если в Московской области порядка ста застройщиков, то у нас в крае около 30 компаний, которые работают по закону о долевом строительстве. Здесь уровень конкуренции играет роль. Если бы у нас было бы больше компаний, то цена на жилье была бы меньшей.



Выгодно ли сейчас вкладываться в недвижимость?



Если на этапе строительства фундамента или даже разрытия котлована вы вложили денежные средства в хорошую проверенную компанию, с которой заключен договор на государственном уровне, если подключены страховые компании, то можно не беспокоится. Хочется отметить, что если валюты в форме золота, доллара, нефти уходят то в плюс, то в минус, то жилье всегда находится в цене. Происходит удорожание строительных материалов, все больше жилищного фонда приходит аварийное состояние, люди избирательны, поэтому строительная сфера продолжает дорожать. Новый дом он более предпочтителен благодаря современной отделке.



В городе большое количество недостроенных домов, что следует делать с ними, если, к примеру, не хватило денег для окончания строительства? Вопрос о домах, которые продолжают стоять годами.



На сегодняшний день существует проблема недостроенного жилья во Владивостоке. Нужно, чтобы все застройщики обязательно участвовать в долевом строительстве по 214 федеральному закону. Проблема решается администрацией города Владивостока, существует отдельный департамент, занимающийся данным вопросом. К примеру, у меня на округе, в Первомайском районе существует три долгостроя – это Пихтовая, 35, Кипарисовая, 26 и Кипарисовая, 2. Проблема решается присоединением к теплу. Если застройщик находится на грани банкротства, подключается компания-сонатор. Закон позволяет властям при банкротстве застройщика выбрать компанию-сонатора, которая будет достраивать этот объект. В доме на Пихтовой, 35 210 семей живут в объекте незавершенного строительства. Нет никакого благоустройства. Вопрос завяз в судах, но в ближайшие несколько месяцев ситуация прояснится и будет начато строительство. Мы нашли виновного в незавершенном строительстве, сейчас он осужден по статье уголовного кодекса.



Сейчас все стремятся купить квартиру до закладки фундамента по договору о долевом строительстве, поскольку это более дешевый способ покупки жилья. В законодательстве ожидаются изменения касательно долевого строительства. Что нам следует ждать от этих изменений?



Если еще год назад можно было, купив земельный участок, получить всю необходимую документацию, начать привлекать денежные средства по тому же закону о долевом строительстве. То сегодня к застройщикам выносятся более жёсткие требования. Сейчас необходимо пройти много процедур. Это информация о проекте, объекте дома, проверка сотрудников компании и многое другое. С 1 июля вступили в силу поправки о компенсационном фонде. То есть, если сейчас мы платим страховым компаниям за сделки, то, в связи с изменениями, будет создан компенсационный фонд, куда будет начисляться 1% от сделок. Государство будет гарантировать дольщикам компенсацию в стопроцентной форме от внесенных денежных средств.



Вопрос, касающийся политической сферы. Что было сделано за ваше время пребывания депутатом Законодательного собрания от партии КПРФ?



Я не люблю много обещать. Мой результат осязаем и понятен. Не так просто внести законопроект, принять его. Помимо работы с бюджетом, мы сейчас приводим законодательство края к федеральному. Это законы, касающиеся помощи детям, ветеранам войны, незащищенным слоям населения. Большие вопросы решаются в организации "Дети войны", которую я возглавляю. Как коммунисты, мы поднимаем эти вопросы, но, к сожалению, это не всегда находит отклик в рядах партии власти, потому что наш бюджет не находится на идеальном уровне. К примеру, брешь в бюджете – тайфун Лайонрок, прошедший на территории края в прошлом году.



Почему государство не строит социальное жилье, а этим занимаются только отдельные бизнесмены?



На сегодняшний момент 6000 детей-сирот в Приморском крае нуждаются в обеспечении жильем из специализированного фонда. Если государство взялось строить жилье для детей сирот – нужно это выполнять. К примеру, прокурор края Сергей Бессчасный на заседании отметил, что в администрации края нет ни одного человека, который бы занимался этим вопросом. Сейчас эту должность разрывают между собой два вице-губернатора. Один отвечает за финансовую составляющую, другой – за строительство. Так быть не должно. Важно и застройщикам идти на встречу к власти.