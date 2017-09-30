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Китай

29 сентября 2017, 17:20
Экспорт китайской сельскозпродукции в Северную Корею вырос на фоне санкций

Экспорт китайской сельскозпродукции в Северную Корею вырос на фоне санкций

Ведет ли Китай двойную игру?

В то время как международное сообщество усиливает давление на Северную Корею в попытке сдержать ее ядерные и ракетные программы, Китай резко увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции на Север в последние месяцы, сообщает ЕНВ.

Китайский экспорт кукурузы в Северную Корею увеличился примерно в 100 раз за июль и август до 35 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные общего таможенного управления Пекина. Аналогичным образом, экспорт риса вырос на 79 процентов за тот же период до 17 875 тонн, а экспорт пшеничной муки вырос в 11 раз до 8 383 тонн, говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в ответ на запуски баллистических ракет Северной Кореи и их шестое ядерное испытание, ООН значительно расширила санкции, и теперь они включают запрет на экспорт ключевых ресурсов из КНДР, таких как уголь, железо, свинец, морепродукты и текстиль. При этом, ограничения не коснулись импорта продовольствия в Северную Корею.

Китайская сторона как постоянный член Совбеза ООН полностью реализует санкции ООН в отношении Северной Кореи. Однако, решение Пекина увеличить экспорт продовольствия в КНДР, подчеркивает "устойчивость в отношениях" между двумя соседями. Согласно данным газеты Wall Street Journal, скачок экспорта кукурузы в Северную Корею происходит, поскольку Китай пытается продать свои переполненные запасы.

Доклад китайских таможенников был опубликован, когда государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отправился в Пекин для переговоров с высокопоставленными китайскими официальными лицами, занимающимися вопросами Северной Кореи. Выступая на слушании в Конгрессе в четверг, власти США заявили, что Китай "держит ключ" к началу кампании международного давления, направленной на то, чтобы вернуть Северную Корею к честным переговорам в отношении ее денуклеаризации.

"Мы признаем, что успех этой стратегии давления будет зависеть от интенсивного сотрудничества наших международных партнеров, особенно со стороны Пекина", - сказала исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского Региона Сьюзан Торнтон в Сенатском комитете по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского развития.

"Наша задача теперь состоит в том, чтобы удерживать Китай и другие страны в рамках своих международных обязательств и убеждать лидеров Китая более полно оказывать решающее влияние на Северную Корею", - подчеркнула Торнтон.

"Китай использует ситуацию с КНДР в своих целях, - полагает ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Власти КНР с легкостью отказываются от северокорейских товаров, поскольку имеют альтернативные источники получения ресурсов. КНДР же, в силу международной изоляции, таких источников не имеет, и Китай этим пользуется. Не думаю, что решение Китая нарастить экспорт направлено на то, чтобы улучшить отношения с Пхеньяном, в первую очередь, преследуются экономические интересы".

Метки: Китай, Северная Корея, экспорт

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