Генеральная Ассамблея ООН обсудила борьбу с торговлей людьми

Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию, призывающую международное сообщество предпринять согласованные действия по прекращению торговли людьми, сообщает ЕНВ.

Двухдневное заседание прошло в среду. В нем приняло участие представители более 100 стран, в том числе министры из примерно 70 стран.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил, что беженцы и мигранты особенно уязвимы, и их положение только усугубляется, когда правительства и общины принимают их как преступников. Он призвал к созданию правовой базы, которая защитит права мигрантов и беженцев. Гутерриш также сказал, что пока преступления в сфере торговли людьми в мигрантской среде существуют, невозможно говорить следующим поколениям о том, что будущее чем-то лучше, чем прошлое.

Генсек ООН пришел к выводу, что настало время объединить общие усилия и искоренить данную проблему. Участники единогласно приняли политическую декларацию, в которой государствам-членам предлагается разработать законные средства для всестороннего решения проблемы торговли людьми.