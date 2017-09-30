Китайская соцсеть Weibo привлечет 1000 "гражданских цензоров" для борьбы с нежелательным контентом

Китайская социальная сеть Weibo ищет граждан, которые будут эффективно выступать в качестве цензоров и удалять сообщения из микроблогов. В Weibo заявили, что социальная сеть планирует привлечь 1000 человек для того, чтобы соответствовать программе, которая была начата по инициативе китайского правительства, сообщает ЕНВ.

Компания заявляет, что цензорам из общественности будет предложено сообщать о незаконном или вредоносном содержании, которое они находят в Weibo. В рамках программы цензорам будет выплачиваться 200 юаней, или около 30 долларов, каждый месяц в качестве поощрения.

Фирма также заявляет, что десять лучших работников, которые будут подавать большинство отчётов получат бонус, например, смартфон или персональный компьютер.

Китайский аналог Twitter является платформой, где можно выражать критику и разочарование по поводу социальных проблем и других острых вопросов в стране. Любопытно, что это помогло китайскому правительству решить проблемы в некоторых случаях.

Однако администрации Председателя КНР Си Цзиньпина, судя по всему, решили контролировать деятельность соцсетей, чтобы предотвратить посты, которые правительство считает вредными для поддержания порядка в обществе.

По данным зарубежных СМИ, некоторые интернет-пользователи не довольны последним шагом к ограничению свободы слова в китайском интернете. Внушительная часть пользователей из КНР считают, что необходимо прекратить использование Weibo.