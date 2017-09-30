Основатель Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года

Основатель Playboy Хью Хефнер, который начал "сексуальную революцию" 1960-х годов новаторским мужским журналом и построил бизнес-империю вокруг своего развратного образа жизни, умер вчера в возрасте 91 года, сообщает ЕНВ.

Хью Хефнера иногда называли взрослым Питер Пэном, поскольку он держал "гарем" из семи молодых блондинок в своем легендарном особняке Playboy. Широкие массы узнали об этом во время американского телевизионном реалити-шоу "Девочка по соседству", которое транслировалось с 2005 по 2010 годы. Тогда он сказал, что благодаря своей борьбе с импотенцией и "Виагре" он продолжает заниматься "этим" в свои 80-е.

"Я никогда не буду расти, - говорил Хефнер в интервью CNN в возрасте 82 лет, - оставаться молодым – это все для меня. Когда-то давно я решил, что возраст действительно не имеет значения, и пока что, дамы ... чувствуют то же самое, все в порядке".

Хью Хефнер в 2012 году, в возрасте 86 лет, взял в жены (3-ю по счету) Кристалл Харрис, которая была на 60 лет моложе создателя Playboy. Он отмечал, что его бурный образ жизни, возможно, был реакцией на строгое воспитание семье, где любовь редко проявлялась. Позже его детство привело к многомиллионному делу, которое "держалось" на голых женщинах, а также пропагандировало "философию плейбоя Хефнера" на основе романтики, стиля и отбрасывания общепринятых нравов. Эта философия ожила на легендарных вечеринках в его особняках – сначала в его родном Чикаго, затем – в эксклюзивном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз, где многие знаменитости общались с красивыми молодыми женщинами.

Еще задолго до того, как Интернет заполонили тысячи эротических фото, Хью Хефнер столкнулся с обвинениями в непристойности. Впервые это произошло в 1963 году за публикацию и распространение фотографий обнажённых знаменитостей и начинающих звезд, он даже был оправдан судом по одному громкому делу.

Хью Хефнер создал Playboy как первый стильный глянцевый мужской журнал. Помимо "обнаженных разворотов", он имел и познавательный контент, там публиковались такие авторы, как Курт Воннегут, Джойс Кэрол Оутс, Владимир Набоков, Джеймс Болдуин и Алекс Хейли. Материалы были предназначены для мужчин, которые любили говорить, что они не покупают журнал только для фотографий. В издании также регулярно публиковались интервью с такими историческими фигурами, как Фидель Кастро, Мартин Лютер Кинг-младший, Джон Леннон и многими другими.

"Если честно, я никогда не думал о Playboy как о секс-журнале, - сказал Хефнер CNN в 2002 году. –Я всегда рассматривал его как "жизненный журнал", в котором секс был одним из неотъемлемым элементом".

Хью Хефнер оказался гением в брендинге. Силуэт кролика стал одним из самых известных логотипов в мире, а официантки в кроличьих костюмах в виде купального костюма с милыми галстуками, пухлыми хвостами и ушами в его ночных клубах Playboy были всегда узнаваемы по своей униформе.

Сам Хеф, как он начал называть себя в старшей школе, также был живым логотипом Плейбоя, заседающим в шелковой пижаме и куря трубку. "То, что я создал, вышло из моих собственных юных мечтаний и фантазий, – сказал он в интервью CNN. – Я пытался переопределить то, что значит быть молодым, городским, свободным мужчиной".

Первый выпуск журнала Playboy вышел в декабре 1953 года с обнаженными фотографиями актрисы Мэрилин Монро и стал хитом. Когда журнал стал популярен, он постоянно критиковался за обнажение звезд, а также со стороны феминисток, которые заявили, что журнал "опустил" женщин до сексуальных объектов.

Хью Хефнер однажды заявил, что секс является "основным мотивирующим фактором в ходе человеческой истории", и, используя это как бизнес-модель, Playboy процветал во время сексуальной революции и в 1970-е годы с ежемесячным тиражом, превышающим 7 миллионов.

Он столкнулся с проблемами конкуренции в 1980-х годах со стороны Penthouse и Hustler – журналов с гораздо более четкими фотографиями. Социальное значение Playboy значительно снизилось к XXI веку. Клубы Playboy закрылись в 1991 году, но после были частично возрождены.

После смерти Хью Хефнера его сын Купер опубликовал в соцсетях сообщение: "Мой отец жил исключительной жизнью в среде массовой информации и культуры. Он был голосом, диктующим наиболее значительные социальные и культурные движения нашего времени, способствовал развитию свободы слова, гражданских прав и сексуальной свободы".

В ходе своего ребрендинга, начиная с марта 2016 года, журнал Playboy отказался от полного обнажения. Однако, уже через год Playboy возобновил публикацию фото с обнаженными девушками, после того как Купер Хефнер объявил о новом этапе в развитии компании.

До начала работы с Playboy, Хефнер женился на Милли Уильямс в 1949 году. Он прожили в браке 10 лет и развелись в 1959 году. С того момента Хью Хефнер стал закоренелым холостяком. Многие женщины делили с ним постель, включая моделей, которые позировали в его журнале, а в 1989 году он женился на одной из них – обладательницей премии "Playmate of the Year" Кимберли Конрад. Она родила ему двоих детей, но эксперимент Хефнера с попыткой стать примерным мужем завершился разводом спустя 10 лет. Конрад переехала в дом рядом с Хефнером, чтобы она могла оставаться рядом с сыновьями.