Собственные специалисты по огранке бриллиантов появятся во Владивостоке

Во Владивостоке будут готовить специалистов по огранке бриллиантов и технологов обработки алмазов. Для подготовки высококвалифицированных кадров будет создан специализированный учебный центр, сообщают ЕНВ.



По информации пресс-службы Минвостокразвития, Международный центр алмазных компетенций, создающийся в столице Приморья, будет осуществлять подготовку мастеров по специальностям "Огранщик алмазов в бриллианты" и "Технология обработки алмазов" для алмазообрабатывающей отрасли Приморского края.



Комплекс мероприятий по подготовке по подготовке квалифицированных специалистов для предприятий алмазогранильной отрасли на территории Дальневосточного федерального округа, будет реализован по поручению президента РФ Владимира Путина.



Напомним, сейчас в столице Приморья работает алмазная фабрика индийской корпорации KGK, старт которой президент России дал на ВЭФ-2017. Индийская корпорация "KGK" является одним из ведущих мировых производителей ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Планируется, что "KGK" во Владивостоке создаст около сотни рабочих мест. По мере развития производства, количество рабочих мест будет расти, соответственно обучении кадров станет неотъемлемой частью работы компании.