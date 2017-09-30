Количество отказов по программе "Дальневосточный гектар" сократилось до 10%

Поправки в закон о "дальневосточном гектаре", произошедшие в июле этого года, позволили уменьшить количество отказов по заявлениям на предоставление земельных участков в рамках программы. По официальным данным, к середине сентября этот показатель в среднем по регионам Дальнего Востока не превышает отметки в 10%, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



Как сообщают эксперты, на данный момент уполномоченный орган, который рассматривает заявления желающих получить дальневосточный гектар, должен предлагать другие варианты территории в том случае, когда раньше был бы дан отказ: это либо предложение по корректировке границ участка, либо перенос участка, либо предложение участка из списка стоящих на кадастровом учете.



"В рамках работ по введению в действие положений новой редакции закона о "дальневосточном гектаре" Агенство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провело обучение всех уполномоченных органов, осуществляющих выдачу земельных участков, и семинар для представителей министерств по имущественным отношениям и землеустройству субъектов Дальневосточного федерального округа. Кроме того, всем сотрудникам уполномоченных органов были предоставлены соответствующие инструкции. Сейчас обучение проходят сотрудники всех многофункциональных центров "Мои документы", - рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.



Как сообщалось ранее, закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня прошлого года. С этого момента участки были доступны для выбора жителям регионов Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" может выбрать любой гражданин России. Исходя из официальных источников, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность.



Оформление участка по программе "Дальневосточный гектар" проводится бесплатно, без контакта с чиновниками. Заявление можно подать в электронном варианте из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.