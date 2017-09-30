В Советском районе Владивостока свои наименования получили три улицы

В Советском районе Владивостока появились новые улицы – Клавдии Шульженко, Крамского и Васнецова. Решение о наименовании было единогласно принято на заседании комиссии по городской топонимике и закреплено специальным постановлением. Новые улицы расположены в районе трассы Океанская – бухта Лазурная параллельно улице Саврасова, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.



Первоначально с предложением дать улице имя в честь легендарной российской артистки Клавдии Шульженко в комиссию обратились представители дачного некоммерческого товарищества "Искусство".



Позже еще двум улицам, расположенным параллельно улице Клавдии Шульженко, члены комиссии присвоили имена великих русских художников – Ивана Крамского, автора великих работ "Неизвестная", "Христос в пустыне", и Виктора Васнецова, написавшего наиболее известные картины "Богатыри", "Алёнушка" и другие.



В управлении культуры администрации Владивостока корреспондентам рассказали, что члены комиссии по городской топонимике приняли решение о наименовании данных улиц по той причине, что недалеко от них расположены улицы имени художников Маковского и Саврасова, а товарищество, в составе которого представители творческой среды Владивостока, называется "Искусство".



Эксперты по городской топонимики указали, что в дальнейшем при появлении новых улиц эта тематика будет продолжена.



К слову, в состав комиссии входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП "Почта России" Елена Николаенко, доцент кафедры русского языка как иностранного ДВФУ Татьяна Петрова, начальник отдела адресного плана управления градостроительства и архитектуры администрации города Наталья Кабанова и другие эксперты. Возглавляет комиссию заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко.